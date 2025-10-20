العراق يتأهل إلى نصف نهائي تيك بول في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

وجاءت المباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي، حيث ظهر اللاعب بمستوى عالٍ من التركيز والمهارة، ليحسم الشوط الأول بنتيجة ساحقة دون أن يتمكن الخصم من تسجيل أي نقطة. وفي الشوط الثاني، واصل حيدر أداءه المتماسك رغم محاولات للعودة، ليُنهيه بنتيجة 12-5.ويُعد هذا الفوز خطوة مهمة ضمن مشوار المنتخب العراقي نحو الميداليات، في ظل المشاركة الأولى للعراق في هذه الفعالية على مستوى الألعاب الآسيوية للشباب، ما يعكس تطور مستوى اللعبة في البلاد والدعم المتزايد من لرياضات النخبة.