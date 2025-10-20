الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
العراق يتأهل إلى نصف نهائي تيك بول في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
رياضة
2025-10-20 | 09:06
272 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
حقّق لاعب المنتخب العراقي للشباب
نور الدين
حيدر، في فعالية تيك بول إنجازا جديدا بتأهله إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية للشباب، وذلك بعد فوزه على منتخب
الفلبين
بشوطين دون رد، بنتيجتين (12-0) و (12-5) في مباراة شهدت أداءً فنيا مميزا وهيمنة واضحة من
الفريق العراقي
.
وجاءت المباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي، حيث ظهر اللاعب
نور الدين
بمستوى عالٍ من التركيز والمهارة، ليحسم الشوط الأول بنتيجة ساحقة دون أن يتمكن الخصم من تسجيل أي نقطة. وفي الشوط الثاني، واصل حيدر أداءه المتماسك رغم محاولات
الفلبين
للعودة، ليُنهيه بنتيجة 12-5.
ويُعد هذا الفوز خطوة مهمة ضمن مشوار المنتخب العراقي نحو الميداليات، في ظل المشاركة الأولى للعراق في هذه الفعالية على مستوى الألعاب الآسيوية للشباب، ما يعكس تطور مستوى اللعبة في البلاد والدعم المتزايد من
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
لرياضات النخبة.
