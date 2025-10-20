قرار من اللجنة الأولمبية بشان نادي القوة الجوية

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ ، إن "اللجنة قررت تمديد عمل الإدارة المؤقتة لنادي لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ بهدف استكمال المهام الإدارية والتنظيمية التي لم تُنجز خلال الفترة الماضية، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المقبلة للنادي وفق الأطر القانونية".وأضاف البيان، أن "قرار التمديد جاء بعد تقييم أداء الهيئة المؤقتة ومراجعة التقارير الإدارية والمالية"، مشيراً إلى، أن "الهدف من الخطوة هو ضمان الاستقرار الإداري والمالي للنادي العريق، وعدم التأثير على أنشطته الرياضية ومشاركاته في البطولات المحلية والخارجية".وأوضح البيان، أن "الهيئة المؤقتة تتولى إدارة شؤون النادي منذ عدة أشهر بعد انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وتعمل حاليًا على تنظيم أوضاعه الداخلية وإعادة هيكلة بعض مفاصله الإدارية".