الداخلية تعلن عن قائمة المحظورات في الملاعب الكروية

وتضمنت القائمة:-مؤشرات الليزر-الأسلحة-الألعاب النارية-الكحول والمخدرات-ممنوع التدخين-الحيوانات-المضلات وعصا السيلفي-لفافات الورق-المواد الترويجية او الاعلانية-ادخال أجهزة الشحن المحمولة (باوربانك)-الكرات بمختلف أنواعها-العبوات والاكواب المعدنية (يسمح فقط الاكواب البلاستيكية المفتوحة).-التسجيل الصوتي او المرئي او التقاط الصور الا للاستخدام الشخصي فقط-المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان والاعلام-دخول ارض الملعب او المنطقة المحيطة-استخدام العصى المعدنية والخشبية ويسمح فقط استخدام العصى المطاطية والبلاستيكية الخفيفة للاعلام-عبوات الطلاء البخاخ او المواد الكيميائية او أي مواد أخرى قد تسبب الحريق او الضرر.-دخول الاعلام باستثناء علم وعلم الدولة المنافسة-دخول المواد التي تعرض السلامة الخاصة للخطر-دخول علب العطور او قناني مرشات كيميائية