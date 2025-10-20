الداخلية تعلن عن قائمة المحظورات في الملاعب الكروية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544394-638965668122837719.jpg
الداخلية تعلن عن قائمة المحظورات في الملاعب الكروية
رياضة
2025-10-20 | 10:18
524 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الاثنين، عن قائمة المواد المحظورات في الملاعب الكروية.
وتضمنت القائمة:
-مؤشرات الليزر
-الأسلحة
-الألعاب النارية
-الكحول والمخدرات
-ممنوع التدخين
-الحيوانات
-المضلات وعصا السيلفي
-لفافات الورق
-المواد الترويجية او الاعلانية
-ادخال أجهزة الشحن المحمولة (باوربانك)
-الكرات بمختلف أنواعها
-العبوات والاكواب المعدنية (يسمح فقط الاكواب البلاستيكية المفتوحة).
-التسجيل الصوتي او المرئي او التقاط الصور الا للاستخدام الشخصي فقط
-المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان والاعلام
-دخول ارض الملعب او المنطقة المحيطة
-استخدام العصى المعدنية والخشبية ويسمح فقط استخدام العصى المطاطية والبلاستيكية الخفيفة للاعلام
-عبوات الطلاء البخاخ او المواد الكيميائية او أي مواد أخرى قد تسبب الحريق او الضرر.
-دخول الاعلام باستثناء علم
العراق
وعلم الدولة المنافسة
-دخول المواد التي تعرض السلامة الخاصة للخطر
-دخول علب العطور او قناني مرشات كيميائية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الداخلية تعلن عن تنفيذ أكثر من 300 مذكرة قبض في ميسان
07:06 | 2025-09-01
ابتعاد لامين يامال عن الملاعب 3 أسابيع إثر الإصابة
18:03 | 2025-10-03
أخبار سيئة لبرشلونة.. تأكيد غياب ليفاندوفسكي عن الملاعب
09:28 | 2025-08-09
بغداد تحدد 8 أماكن "محظورة" من تعليق الدعايات الانتخابية
03:14 | 2025-09-07
ملاعب
قائمة
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المخدرات
تعلن عن
العراق
المعدن
+A
-A
اخترنا لك
اليك تشكيلة ناديي الشرطة والاتحاد السعودي
11:07 | 2025-10-20
قرار من اللجنة الأولمبية بشان نادي القوة الجوية
09:51 | 2025-10-20
العراق يتأهل إلى نصف نهائي تيك بول في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
09:06 | 2025-10-20
فضيحة ديون برشلونة تهز البيت الكتالوني: صفقات بملايين لم تُسدد بعد
08:34 | 2025-10-20
موقف مشاركة رافينيا وتوريس ضد ريال مدريد
06:21 | 2025-10-20
بداية موفقة للعراق في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية
05:44 | 2025-10-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
محليات
25.04%
03:48 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
03:48 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
رياضة
20.3%
09:21 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
09:21 | 2025-10-19
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
أخبار الطقس
19.91%
01:50 | 2025-10-19
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
01:50 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.03%
09:41 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-10-19
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
9.53%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
الخارجية تصدر بيانا بشأن المستشارة بالوزارة بعد اتهامها "بالسرقة": سنعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها
سياسة
9.18%
10:40 | 2025-10-19
الخارجية تصدر بيانا بشأن المستشارة بالوزارة بعد اتهامها "بالسرقة": سنعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها
10:40 | 2025-10-19
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
11:19 | 2025-10-20
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
11:15 | 2025-10-20
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.