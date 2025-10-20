اليك تشكيلة ناديي الشرطة والاتحاد السعودي

ويدخل القيثارة اللقاء بطموح كبير ورغبة جامحة في تسجيل أول انتصار له في البطولة، بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من تعادله أمام السد بهدف لمثله، وخسارته أمام القطري بهدفين من دون رد.ويأمل ممثل الكرة العراقية أن يترجم جاهزيته الفنية العالية وتحضيراته المكثفة إلى نتيجة إيجابية تُنعش آماله في المنافسة، وتُرضي جماهيره الكبيرة التي تترقب بحماس أداءً يليق باسم وتاريخ الشرطة في الاستحقاقات القارية.وادناه التشكيلة الأساسية للناديين: