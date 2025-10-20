الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544408-638965765851630320.webp
تحديد طاقم حكام مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
رياضة
2025-10-20 | 12:55
المصدر:
موقع كووورة
76 شوهد
أعلن
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا"، اليوم الإثنين، عن طاقم حكام مباراة
ريال مدريد
ويوفنتوس، بدوري أبطال أوروبا.
ويستقبل
ريال مدريد
نظيره
يوفنتوس
، على ملعب أليانز ستاديوم، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أيطال أوروبا.
وسيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش المباراة كحكم رئيس، على أن يعاونه الحكمان توماز كلانشنيك وأندراز
كوفاسيتش
، وديفيد شميتش حكمًا رابعًا.
ويتولى الألماني دانكيرت مهمة تقنية الفيديو ويعاونه مارتينز.
ويمثل فينتشيتش تميمة حظ للريال، حيث كان حكما لآخر نهائي دوري أبطال توج به الملكي، في 2024 على
ملعب ويمبلي
، وفاز
الميرنجي
وقتها 2-0 على
بوروسيا دورتموند
.
كما أدار مباراة ثانية للملكي، كانت في الموسم الماضي بمرحلة الدوري أمام
ميلان
على ملعب
سانتياجو
برنابيو، وخسر الميرنجي 3-1.
على الجانب الأخر، أدار الحكم السلوفيني مباراة وحيدة ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وكانت في إياب ربع نهائي الموسم الماضي، عندما فاز
آيندهوفن
على الفريق الإيطالي 3-1 في المباراة الفاصلة المؤهلة لدور الـ16.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
ريال مدريد
يوفنتوس
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
الاتحاد الأوروبي
بوروسيا دورتموند
ملعب ويمبلي
الميرنجي
دورتموند
كوفاسيتش
