تحديد طاقم حكام مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

ويستقبل نظيره ، على ملعب أليانز ستاديوم، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أيطال أوروبا.

وسيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش المباراة كحكم رئيس، على أن يعاونه الحكمان توماز كلانشنيك وأندراز ، وديفيد شميتش حكمًا رابعًا.



ويتولى الألماني دانكيرت مهمة تقنية الفيديو ويعاونه مارتينز.



ويمثل فينتشيتش تميمة حظ للريال، حيث كان حكما لآخر نهائي دوري أبطال توج به الملكي، في 2024 على ، وفاز وقتها 2-0 على .



كما أدار مباراة ثانية للملكي، كانت في الموسم الماضي بمرحلة الدوري أمام على ملعب برنابيو، وخسر الميرنجي 3-1.



على الجانب الأخر، أدار الحكم السلوفيني مباراة وحيدة ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وكانت في إياب ربع نهائي الموسم الماضي، عندما فاز على الفريق الإيطالي 3-1 في المباراة الفاصلة المؤهلة لدور الـ16.