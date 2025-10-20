الاتحاد يقسو على الشرطة برباعية في نخبة آسيا

خسر فريق الشرطة العراقي، مساء الاثنين، أمام ضيفه برباعية في دوري أبطال للنخبة.

وانتهت المباراة التي اقيمت على في ، بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يسجل فريق الاتحاد أول انتصار له بعد خسارتين، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة من تعادله أمام السد وخسارته أمام القطري.