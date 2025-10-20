بسبب ميسي.. هجوم لاذع على مسؤول أرجنتيني بعد الخسارة أمام المغرب

تعرض رئيس ، تابيا، لهجوم لاذع عقب هزيمة منتخب "التانغو" للشباب أمام نظيره (0-2) فجر اليوم الاثنين، في نهائي تحت 20 عاما.







وقال الصحفي الرياضي دانييل أفالانيدا إن "تابيا لم يحضر أي مباراة في لأنه كان يتسكع مع ودي بأول".



وشوهد كلاوديو تابيا مؤخرا في ملعب فريق برفقة أعضاء منتخب لمشاهدة النجم أثناء خوضه إحدى المباريات مع فريقه بالدوري الأمريكي، وهو الأمر الذي أغضب الجماهير الأرجنتينية ورأت فيه عدم اهتمام من رئيس بمنتخب الشباب، بل السعي خلف ميسي وإرضائه. وأبدى الجمهور الأرجنتيني عبر منصات التواصل الاجتماعي غضبه الشديد من تابيا، والذي غاب عن مباريات البطولة كاملة، واكتفى بحضور النهائي بجانب رئيس "فيفا".

وكان ميسي وجه بدوره رسالة دعم وتشجيع لمنتخب الأرجنتين للشباب بعد خسارته أمام في العالم تحت 20 عامًا.



ونشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عقب نهاية المباراة قال فيها: "ارفعوا رؤوسكم يا شباب، قدمتم بطولة رائعة. كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، لكننا فخورون بما قدمتموه وكيف دافعتم عن ألوان الأرجنتين بكل شجاعة".