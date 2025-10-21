إيقاف مباراة بعد هتافات ضد "داعش"

وانتهت المباراة بفوز نيس على بنتيجة (3-2) على ملعب "أليانز ريفييرا"، توقفت في الدقيقة 87 بعد أن قرر الحكم جيروم بريسارد إيقاف اللعب إثر سماع هتاف اعتبره مسيئا.لكن تبين لاحقا أن الهتاف المثير للجدل — الذي يتضمن عبارة ضد " " — هو تقليد اعتاد عليه جمهور نيس منذ الحادث الإرهابي عام 2016، حين نفذ إرهابي تابع لتنظيم داعش هجوما أسفر عن مقتل 86 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.واعرب رئيس فابريس بوكيه عن استيائه الشديد من قرار الحكم، واصفا إياه بـ"غير المقبول" و"إهانة لذكرى الضحايا".وقال في مؤتمر صحفي: "ما حدث يعد افتقارا للحساسية والاحترام لضحايا 14 تموز وعائلاتهم ومدينة نيس بأكملها. لم يكن هناك أي مبرر لإيقاف المباراة".وأكد بوكيه أن "النادي سيتخذ إجراءات رسمية مع لضمان عدم تكرار مثل هذا الموقف مستقبلا".وسارع مدير التحكيم الفرنسي جوتييه لتوضيح الموقف، مؤكدا أن الحكم بريسارد لم يسمع الكلمة الأولى من الهتاف، وبالتالي ظن أنه يحتوي على عبارات مسيئة.وقال جوتييه: "التعليمات الصادرة للحكام واضحة — يجب إيقاف المباراة فورا عند سماع أي هتافات عنصرية أو تمييزية. الحكم طبق التعليمات بحسن نية، لكنه لم يكن على علم بالسياق المحلي."وأضاف أن " سيعمل على توعية الحكام بسياقات الجماهير المختلفة لتفادي سوء الفهم مستقبلا".ورغم الجدل، حقق نيس فوزا ثمينا رفعه إلى المركز العاشر في جدول الدوري، سجل الأهداف كل من ميلفين بارد وسفيان وهشام بوداوي.