من بوابة أولمبياكوس.. برشلونة في اختبار أوربي جديد قبل صدام الكلاسيكو

ووفقا لصحيفة " " ، يدخل فليك المواجهة بسبعة غيابات بارزة، تشمل: ، رافينيا، ، أولمو، جافي، والحارسين خوان وتير شتيجن، ما يدفعه إلى التفكير مليا في التوليفة المثالية، خصوصا على مستوى الهجوم.وحول اللاعب الذي سيرافق رونالد أراوخو في محور دفاع ، لفتت الصحيفة إلى أن باو كوبارسي يُعد الأقرب، رغم بقاء خيار إريك جارسيا وارداً بجوار المدافع الأوروجوياني الذي فرض نفسه عنصراً أساسياً بفضل مستوياته المميزة.وسيكون فويتشيك تشيزني الخيار المضمون للمدرب في مركز حراسة المرمى في ظل الإصابات الحالية للبارسا.وعلى الأطراف، قد يمنح فليك الراحة لجول كوندي بإشراك إريك جارسيا في الجهة اليمنى، بينما يُتوقع أن يواصل بالدي احتلال مركز الظهير الأيسر، إلا إذا قرر المدرب المفاجأة بالدفع بجيرارد مارتين.وفي وسط الملعب، يتوقع أن يعتمد فليك على الثنائي وبيدري في محور الارتكاز، فيما سيتقدم أمامهما في مركز صانع الألعاب، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته لمدة 45 دقيقة في لقاء جيرونا الأخير، إلى جانب ظهوره في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ما يعزز فرصه في دخول التشكيلة الأساسية.وتسببت الغيابات الهجومية في زيادة الغموض حول شكل الوسط، إذ قد يدفع فليك بدي يونج في موقع متقدم قليلاً، مع مشاركة كاسادو إلى جانب .بينما يتجه فيرمين للعب في الجهة اليسرى كما حدث أمام جيرونا، خاصة إذا تم تثبيت راشفورد في مركز المهاجم الصريح. وفي الجهة اليمنى، يظل الخيار الثابت في ظل جاهزيته العالية وتألقه اللافت.وكان فليك قد منح الفرصة في اللقاء الماضي أمام جيرونا للمهاجم الشاب توني فرنانديز، غير أن تكرار تلك الخطوة يبدو مستبعدا هذه المرة نظرا لقلة خبرة اللاعب، ليصبح راشفورد الخيار المنطقي لقيادة الهجوم، خصوصا بعد الإشادة التي تلقاها من المدرب مؤخرا.ويبقى روني باردجي أحد الخيارات المطروحة بعد ظهوره الجيد في مواجهة جيرونا، حيث قد يلعب في الجهة اليسرى مع انتقال فيرمين إلى مركز الوسط الهجومي، أو في عمق الهجوم، وفي كلتا الحالتين، يعود دي يونج إلى موقع الارتكاز الدفاعي، بينما يجلس كاسادو على مقاعد البدلاء.