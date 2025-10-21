كلوب يكشف أسباب رفضه تدريب مانشستر يونايتد

وخلال ظهوره في بودكاست "مذكرات الرئيس التنفيذي" مع رجل الأعمال البريطاني ستيف بارتليت، تحدث كلوب بصراحة عن السبب الذي دفعه لرفض واحدة من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم.كشف ، السابق لفريق الإنكليزي، عن كواليس رفضه تدريب في عام 2013، عقب اعتزال السير أليكس ، مشيراً إلى أن العرض لم يكن مناسباً له، لا من حيث التوقيت ولا من حيث "مضمون المشروع".وخلال ظهوره في بودكاست "مذكرات الرئيس التنفيذي" مع رجل الأعمال البريطاني ستيف بارتليت، تحدث كلوب بصراحة عن السبب الذي دفعه لرفض واحدة من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم.وقال كلوب: "نعم، تواصلوا معي بعد اعتزال السير أليكس. كانوا مهتمين بالفعل، وكنت حينها شاباً أدرب فريق في مشروع ناجح. لكن شيئاً ما لم يشعرني بالراحة. ببساطة، لم أشعر أن هذا هو مشروعي".وأضاف: "المحادثات كانت تدور حول التعاقد مع أي لاعب نريده، وكان ذلك لا يتماشى مع فلسفتي. كنت أفكر: هذا ليس الأسلوب الذي أؤمن به.وعند سؤاله عمّا إذا كان يتابع ما يحدث داخل ، قال ضاحكاً: "منذ أن جئت إلى ليفربول، لم أفكر لحظة فيما يفعله مانشستر يونايتد، سواء بشكل صحيح أو خاطئ. عندما نواجههم، نعم، الفوز عليهم له طعم خاص".وختم كلوب حديثه منتقداً غياب الصبر داخل إدارة مان يونايتد، قائلاً: "مشكلتهم أنهم لا يمنحون الوقت الكافي لأي مشروع. إقالة بعد أن أنهى الدوري في المركز الثاني كانت إشارة واضحة إلى غياب الاتزان في اتخاذ القرارات. في كرة القدم، تحتاج إلى الصبر، لكن في مانشستر يونايتد كل شيء يُقاس بمباراة أو اثنتين".