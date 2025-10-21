بايرن ميونخ يعلن تمديد عقد كومباني حتى 2029

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد من خلاله تمديد عقد لفترة 4 أعوام مقبلة، واستمراره حتى 2029.وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا ممتن ومتشرف، وأود أن أشكر نادي على الثقة وبيئة العمل التي منحوني إياها منذ اليوم الأول".وأضاف: "أشعر وكأنني هنا منذ فترة أطول بكثير، وكأنني أعرف النادي جيدًا. لقد كانت تجربة رائعة حتى الآن.لقد بدأنا رحلة جميلة، فلنواصل العمل الجاد ونحتفل بالمزيد من النجاحات".ومن جانبه، قال إبريل، المدير الرياضي لبايرن: "أنا سعيد لتمديد عقد كومباني، كان لدينا رؤية واضحة لمسار مشترك بيننا وبينه، وأثبت سريعًا أنه قادر على قيادة للأمام، داخل وخارج الملعب".بعد اعتزاله عام 2019، بدأ مسيرته التدريبية في أندرلخت، ثم واصل نجاحه مع ، الذي صعد به إلى بأسلوب هجومي ممتع، ما لفت أنظار إدارة بايرن .وفي صيف 2024، تولى قيادة خلفا لتوماس ، ليقوده في موسمه الأول إلى تحقيق الثنائية المحلية. نجاحه السريع دفع إدارة بايرن إلى تمديد عقده حتى عام 2029، تأكيدا على الثقة في مشروعه الفني الطويل الأمد.