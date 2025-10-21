الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
قائمة برشلونة أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-10-21 | 08:10
207 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشف
هانز فليك
،
المدير الفني
لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة أولمبياكوس اليوناني، المقرر إقامتها في الثامنة الا الربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2025-26.
وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر منصة «X»، وجود فيران تويس ضمن قائمة الفريق الكتالوني، للمشاركة في المباراة الأوروبية اليوم الثلاثاء.
وتعافي «توريس» من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، خلال الأيام الماضية.
وضمت قائمة
نادي برشلونة
ضد أولمبياكوس، كلا من:
حراسة المرمى:
تشيزني
- كوتشن -
إيدر
ألير.
خط الدفاع: كوندي - بالدي - أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتين -
إريك
- جوفري -
تشافي
إسبارت.
خط الوسط: دي يونج -
بيدري
- فيرمين -
مارك كاسادو
- برنال - درو.
خط الهجوم:
ماركوس راشفورد
-
فيران توريس
-
لامين يامال
- روني -
أليخاندرو
فرنانديز - خوان.
مقالات ذات صلة
نادي زاخو يمثل العراق: الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية
04:37 | 2025-07-28
راشفورد يقود برشلونة لانتصار أمام نيوكاسل بدوري الأبطال
17:15 | 2025-09-18
تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
10:34 | 2025-10-01
تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا
06:32 | 2025-09-30
مدة إصابة
برشلونة
دوري الابطال
ماركوس راشفورد
السومرية نيوز
فريق برشلونة
نادي برشلونة
المدير الفني
لامين يامال
مارك كاسادو
فيران توريس
+A
-A
اخترنا لك
بايرن ميونخ يجدد الثقة بمدربه كومباني
08:22 | 2025-10-21
بايرن ميونخ يعلن تمديد عقد كومباني حتى 2029
07:32 | 2025-10-21
كلوب يكشف أسباب رفضه تدريب مانشستر يونايتد
06:12 | 2025-10-21
"اعظم مفاجآت كرة القدم".. قرية يسكنها 1500 نسمة تفوز بالدوري
04:26 | 2025-10-21
من بوابة أولمبياكوس.. برشلونة في اختبار أوربي جديد قبل صدام الكلاسيكو
04:15 | 2025-10-21
إيقاف مباراة بعد هتافات ضد "داعش"
02:15 | 2025-10-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
دوليات
22.59%
18:31 | 2025-10-19
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
18:31 | 2025-10-19
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
20.48%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
رياضة
14.74%
04:42 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
14.69%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
الخارجية تصدر بيانا بشأن المستشارة بالوزارة بعد اتهامها "بالسرقة": سنعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها
سياسة
14.43%
10:40 | 2025-10-19
الخارجية تصدر بيانا بشأن المستشارة بالوزارة بعد اتهامها "بالسرقة": سنعلن نتائج التحقيق فور اكتمالها
10:40 | 2025-10-19
كتلة هواء أوروبية تضرب العراق وموجة مطرية لـ48 ساعة
أخبار الطقس
13.08%
02:12 | 2025-10-20
كتلة هواء أوروبية تضرب العراق وموجة مطرية لـ48 ساعة
02:12 | 2025-10-20
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
03:07 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
11:19 | 2025-10-20
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
11:15 | 2025-10-20
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
