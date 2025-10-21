قائمة برشلونة أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا



ـ رياضة



كشف ، لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة أولمبياكوس اليوناني، المقرر إقامتها في الثامنة الا الربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2025-26.





وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر منصة «X»، وجود فيران تويس ضمن قائمة الفريق الكتالوني، للمشاركة في المباراة الأوروبية اليوم الثلاثاء.



وتعافي «توريس» من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، خلال الأيام الماضية.



وضمت قائمة ضد أولمبياكوس، كلا من:



حراسة المرمى: - كوتشن - ألير.



خط الدفاع: كوندي - بالدي - أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتين - - جوفري - إسبارت.



خط الوسط: دي يونج - - فيرمين - - برنال - درو.



خط الهجوم: - - - روني - فرنانديز - خوان. وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر منصة «X»، وجود فيران تويس ضمن قائمة الفريق الكتالوني، للمشاركة في المباراة الأوروبية اليوم الثلاثاء.وتعافي «توريس» من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، خلال الأيام الماضية.وضمت قائمة ضد أولمبياكوس، كلا من:حراسة المرمى: - كوتشن - ألير.خط الدفاع: كوندي - بالدي - أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتين - - جوفري - إسبارت.خط الوسط: دي يونج - - فيرمين - - برنال - درو.خط الهجوم: - - - روني - فرنانديز - خوان.