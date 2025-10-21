بايرن ميونخ يجدد الثقة بمدربه كومباني

وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا فخور وممتن لهذه الثقة الكبيرة من إدارة . منذ اليوم الأول شعرت بأنني جزء من هذا النادي . عشنا رحلة رائعة حتى الآن، وسنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات."وكان كومباني، البالغ 39 عاما، قد تولى قيادة قادما من نادي الإنجليزي قبل انطلاق موسم 2024-2025، ونجح في موسمه الأول في إعادة البريق إلى النادي، بعدما قاده للتتويج بلقب ، قبل أن يفتتح الموسم الجديد بحصد كأس السوبر الألماني.