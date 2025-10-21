هالاند يتفوّق على رونالدو ومبابي ويزاحم صلاح

كما أصبح على بُعد خطوات من في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا بقميص نادٍ إنجليزي.وتُبرز هذه الأرقام قدرة هالاند الاستثنائية على التألق في المباريات الكبرى، فضلًا عن أنه يُظهر مؤشرات واضحة على قدرته في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال السنوات المقبلة.يعد هالاند أكثر لاعب تسجيلًا للثنائيات أمام الأندية في تاريخ المسابقة برصيد 4 ثنائيات، متفوقًا على وكيليان مبابي اللذين سجّل كل منهما 3 ثنائيات فقط.يُواصل هالاند صعوده السريع في قائمة هدّافي دوري أبطال أوروبا بقميص نادٍ إنجليزي، إذ سجّل حتى الآن 29 هدفًا في 31 مباراة مع في البطولة.ويحتل المركز السابع في القائمة التاريخية التي يتصدرها المصري محمد صلاح برصيد 45 هدفًا في 75 مباراة مع .يُواجه سيتي في مباراته أمام فرصة لتحقيق الفوز رقم 100 لهالاند بقميص النادي منذ انضمامه في 2022.وخاض النرويجي حتى الآن 156 مباراة، حقق خلالها 99 انتصارًا و31 تعادلًا مقابل 26 خسارة، كما سجّل 138 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة، في أرقام تؤكد مدى تأثيره على نتائج الفريق منذ اليوم الأول له في مانشستر.بات هالاند على بعد هدفين فقط لتخطي توم برويل في قائمة هدّافي مانشستر سيتي عبر التاريخ، إذ يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 138 هدفًا.ويتصدّر القائمة الأرجنتيني بـ 260 هدفًا، يليه إيريك بروك (177)، ثم توم (166).يحتل هالاند مكانًا بين أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات في التشكيلة الحالية لمانشستر سيتي، بعدما حصد 99 فوزًا حتى الآن.ويتصدّر القائمة زميله برقم قياسي في تاريخ النادي بلغ 300 انتصار، يليه فيل فودين (233)، وجون ستونز (204).