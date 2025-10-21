موقعة برشلونة الصعبة أمام أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة

أسند مهمة إدارة مباراة وضيفه أولمبياكوس لحكم الساحة الدولي السويسري أورس شنايدر الذي من المقرر أن يطلق صفارة بدايتها في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب الأولمبي.وسيبدأ الألماني (60 عاما) لفريق برشلونة بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه اليوناني:25- فويتسيخ3- ألكسندر بالدي5-8- لوبيز10- لامين جمال14-16- فرمين لوبيز17- مارك كاسادو23-24- إريك غارسيا27- درو فرنانديز.بينما اختار الإسباني مينديليبار (64 عاما) المدير الفني لفريق أولمبياكوس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الكتالوني:يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز صعب على وخسارة أمام .في المقابل يسعى أولمبياكوس، العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب منذ موسم 2020-2021، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العملاق الكتالوني، بعد تعادله سلبا مع بافوس ، وخسارته أمام الإنجليزي بهدفين من دون رد.القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا اليوم:تمتلك قنوات "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم (2025-2026) في المنطقة العربية والشرق الأوسط.وستخصص الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 1 لبث مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.