حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544610-638966617252818208.jpg
موقعة برشلونة الصعبة أمام أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة
رياضة
2025-10-21 | 12:40
34 شوهد
يخوض
فريق برشلونة
الإسباني مباراة هامة ضد ضيفه أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
أسند
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
مهمة إدارة مباراة
فريق برشلونة
وضيفه أولمبياكوس لحكم الساحة الدولي السويسري أورس شنايدر الذي من المقرر أن يطلق صفارة بدايتها في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب
لويس كومبانيس
الأولمبي.
وسيبدأ الألماني
هانز فليك
(60 عاما)
المدير الفني
لفريق برشلونة بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه اليوناني:
25- فويتسيخ
تشيزني
3- ألكسندر بالدي
5-
باو كوبارسي
8-
بيدرو
غونزاليس
لوبيز
10- لامين جمال
14-
ماركوس راشفورد
16- فرمين لوبيز
17- مارك كاسادو
23-
جول كوندي
24- إريك غارسيا
27- درو فرنانديز.
بينما اختار الإسباني
خوسيه لويس
مينديليبار (64 عاما) المدير الفني لفريق أولمبياكوس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الكتالوني:
يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز صعب على
نيوكاسل
وخسارة أمام
باريس سان جيرمان
.
في المقابل يسعى أولمبياكوس، العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب منذ موسم 2020-2021، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب العملاق الكتالوني، بعد تعادله سلبا مع بافوس
القبرصي
، وخسارته أمام
أرسنال
الإنجليزي بهدفين من دون رد.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا اليوم:
تمتلك قنوات "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم (2025-2026) في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وستخصص الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 1 لبث مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
