جدل حول إهداء ميسي قميصين مع التوقيع لرهينتين إسرائيليتين.. ما الحقيقة؟

وبحسبما ذكرت صحيفة "ماركا"، فقد ظهر مقطع فيديو على يظهر الأسيرين المفرج عنهما، بار كوبرستين وسيغيف كافلون، وهما يتسلمان ما يبدو أنها قمصان محدودة الإصدار تحمل توقيع ، ووفقا للتقارير، فإن كل قميص يعد واحدا من بين 100 قطعة فقط تم إنتاجها، وتقدر قيمته بنحو 10 آلاف دولار.ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة على أن هذه القمصان أُرسلت من ميسي نفسه، كما لم يصدر أي تأكيد من اللاعب أو من ممثليه.وشدد التقرير على أنه من المحتمل أن تكون هذه القمصان قد قُدمت من طرف ثالث أو جهة منظمة، ربما في إطار حملة ترويجية أو مبادرة لجمع التبرعات.يظهر مقطع الفيديو الذي نشرته منظمة Creative Community for Peace (CCFP) بداية سيغيف، الذي أجهش بالبكاء عند تسلمه الهدية قائلا بتأثر واضح: "لن أنسى هذا أبدا".وحدث الأمر نفسه مع بار، الذي سارع إلى إظهار الأرجنتيني لعائلته معبرا عن مشاعره بقوله: "إنه أمر جنوني، إنه حلم الجميع".ولكن منصة (Factual.AFP) التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، كشفت حقيقة الفيديو المتداول، قائلة إنه تم تداول مقطع فيديو يظهر اثنين من الرهائن السابقين وهما يتلقيان قمصانا لمنتخب موقعة باسم النجم ، إلى جانب ادعاء بأن اللاعب هو من أرسلها إليهما شخصيا.وأضافت: "غير أن القمصان لم تكن هدية من ميسي، بل من رجل الأعمال الإسرائيلي شاي غراوتشر".وأظهرت عملية بحث عكسي باستخدام Google Lens أن الفيديو ذاته نشر لأول مرة في 16 أكتوبر 2025 على حساب مستخدم في تطبيق "إنستغرام"، مع الوصف التالي: "حقق الناجيان من الأسر بار كوبرستين وسيغيف كافلون حلما كبيرا، ولم يستطيعا كبح دموعهما.شاي غراوتشر، أحد أبرز رجال الأعمال الإسرائيليين النشطين منذ 7 أكتوبر، جعل ذلك ممكنا".وعند البحث عن اسم "Shai Graucher" في غوغل، ظهرت عدة نتائج من مواقع إخبارية باللغة تشير إلى أنه رجل أعمال معروف بنشاطه الاجتماعي وتبرعاته الخيرية.أما البحث باللغة فأدى إلى تقرير في بوابة Israel Económico يوضح ما حدث في الفيديو المتداول، إذ أهدى رجل الأعمال غراوتشر لكل من بار كوبرستين وسيغيف كافلون قميصا لمنتخب الأرجنتين موقعا من ميسي.وأوضح المقال أنه في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية " "، كشف شاي غراوتشر أن القمصان تأتي ضمن دفعة موقعة من قبل ليونيل ميسي بعد فوزه في نهائي 2022 في قطر، وأنه حصل عليها عبر مالكي علامة American Eagle، العائلة اليهودية الأمريكية بقيادة جاي شوتنستاين.وفي حساب غراوتشر على منصة "إنستغرام"، تظهر مقاطع فيديو توثق تبرعاته الخيرية، ومن بينها الفيديو المتداول الذي نشر بالتعاون مع حساب آخر، بالإضافة إلى تسلسل يظهره وهو يتحدث مع سيغيف كافلون.