كشف سبب استبعاده رونالدو عن رحلة الهند بدوري الأبطال

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة، إنه قرر استبعاد القائد عن المباراة لإراحته، وأضاف: " الكل مغرم به، ولديه جماهير كبيرة، في المباريات خارج المملكة وقررنا إراحته، نحتاج أن نحافظ على لياقته".وواصل: "نعرف في والهند وهونغ الكثير يريدون التصوير معه، اخترنا إبقاءه في وأن يكون جاهزاً للمباريات المقبلة".وأكد جيسوس أن الفريق يتعامل جيدا مع جدول المباريات المزدحم، قائلا: "لدينا خبرة كبيرة في إدارة المباريات كل يومين أو ثلاثة، ليس لدينا مشكلة مع ضغط المباريات، نعرف كيف ندير الفريق وكيف نلعب، وهذا ما سنفعله غدا".