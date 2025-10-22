الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544645-638967147189699857.jfif
اليوم.. الزوراء يواجه استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا
رياضة
2025-10-22 | 03:23
281 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يواجه
نادي الزوراء
، اليوم الأربعاء، مضيفه نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال
آسيا
2 لكرة القدم.
وتقام المباراة على ملعب نوهيا رودكي، وهو الملعب المركزي في طاجيكستان عن الساعة الـ4:45 عصراً.
وسيقود المباراة طاقم تحكيم عربي مكون من أحمد العلي، حكما للساحة، وأيمن فيصل العبيدات مساعداً أول، وعمرو فهد عجاج مساعداً ثانياً، ومحمد مفيد غيان حكما رابعاً، في حين تم تعيين مختار اليريمي، من
اليمن
مقيماً للحكام لهذه المباراة المهمة.
مقالات ذات صلة
الزوراء يغادر إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في أول اختبار للنحاس
03:25 | 2025-10-19
النصر يتغلب على الزوراء في دوري أبطال آسيا
16:09 | 2025-10-01
انطلاق مباراة الزوراء والنصر في دوري أبطال آسيا
14:15 | 2025-10-01
إليك مواعيد مباريات نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا 2
06:44 | 2025-08-16
دوري ابطال اسيا
استقلال
الزوراء
السومرية نيوز
نادي الزوراء
سومرية نيوز
حمد العلي
السومرية
الزور
اليمن
اخترنا لك
كشف موقف ليفربول من بيع نجمه محمد صلاح
07:23 | 2025-10-22
ما موقف مصابي ريال مدريد في الكلاسيكو؟
07:00 | 2025-10-22
بمشاركة العراق.. تحديد موعد قرعة بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية
06:44 | 2025-10-22
اليوم.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه السعودية في لقاء الحسم بتصفيات آسيا
04:29 | 2025-10-22
قمة نارية.. تفاصيل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
04:16 | 2025-10-22
كشف سبب استبعاده رونالدو عن رحلة الهند بدوري الأبطال
13:29 | 2025-10-21
