اليوم.. الزوراء يواجه استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

يواجه ، اليوم الأربعاء، مضيفه نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال 2 لكرة القدم.





وتقام المباراة على ملعب نوهيا رودكي، وهو الملعب المركزي في طاجيكستان عن الساعة الـ4:45 عصراً.



وسيقود المباراة طاقم تحكيم عربي مكون من أحمد العلي، حكما للساحة، وأيمن فيصل العبيدات مساعداً أول، وعمرو فهد عجاج مساعداً ثانياً، ومحمد مفيد غيان حكما رابعاً، في حين تم تعيين مختار اليريمي، من مقيماً للحكام لهذه المباراة المهمة.