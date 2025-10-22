قمة نارية.. تفاصيل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ويسعى لمواصلة عروضه القوية بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على مارسيليا الفرنسي في الجولة الأولى قبل أن يتغلب على كايرات بطل كازاخستان في الجولة الماضية.كما يطمح ريال الذي يتصدر جدول ترتيب "الليجا" لتأكيد تفوقه على في المواجهات المباشرة، حيث التقى ريال مدريد ويوفنتوس 21 مرة في مسابقات ، حيث فاز الفريق الإسباني بعشر مباريات، وفاز الفريق الإيطالي بتسعة، وانتهت مباراتان بالتعادل، بينما كانت اثنتان من تلك المباريات نهائيات دوري أبطال أوروبا، فاز ريال مدريد في نهائي عام 1998 بنتيجة 1-0 ونهائي عام 2017 بنتيجة 4-1.وقد يصبح (26 عاماً و306 يوماً) أصغر لاعب يخوض 90 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحمل الرقم القياسي حالياً رمز آخر من رموز ريال مدريد وهو راؤول جونزاليس (27 عاماً و114 يوماً).في المقابل، يبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل أمام ، ثم الإسباني، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من بداية متعثرة بمسابقة "الكالتشيو".