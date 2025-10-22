اليوم.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه السعودية في لقاء الحسم بتصفيات آسيا

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة للمنتخبين، لأنه في حال خسرت باكستان أمام تايبيه في المواجهة الأخرى، سيتم حذف نتائجها من الحسابات لأنها ستكون الفريق الأخير في الترتيب، وهو ما قد يؤثر في حسابات التأهل وأفضل الثواني في بقية المجموعات.ويتوقع أن تحفل القمة العراقية بالندية والإثارة والحماس، لاسيما أن الفائز سيضمن صدارة المجموعة ويتجنب الدخول في دوامة الحسابات المعقدة مع بقية المجموعات.تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا افتتح مشوار التصفيات القارية بفوز كبير على نظيره الباكستاني بنتيجة (8 - 1)، قبل أن يحقق انتصاراً جديداً على الصين تايبيه برباعية نظيفة.