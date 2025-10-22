Alsumaria Tv
ما موقف مصابي ريال مدريد في الكلاسيكو؟

رياضة

2025-10-22 | 07:00
ما موقف مصابي ريال مدريد في الكلاسيكو؟
105 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني لدخول مواجهة برشلونة في الكلاسيكو بأقل عدد من اللاعبين المصابين من أجل الثأر من الغريم الأزلي.


وسقط ريال مدريد 4 مرات ضد برشلونة الموسم الماضي في بطولات الدوري والكأس والسوبر المحلي وبنتائج كبيرة منها 4-0 و5-2 إلى جانب 4-3 و3-2.

ومن جانبه يأمل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أن يعتمد على أكبر عدد من نجومه خلال لقاء البارسا حيث يتم العمل حالياً على تقييم حالة المصابين.

ويأمل ريال مدريد في عدم خروج الفريق بإصابات جديدة اليوم الأربعاء خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه لا يزال دين هويسن مدافع الفريق المتألق خارج حسابات ريال مدريد في مباراة يوفنتوس لكن هناك آمال بلحاقه بمواجهة البارسا التي إن لعبها ستكون أول كلاسيكو في مسيرته.

وأوضح هويسن في تصريحات لبرنامج "إيل تشيرينغيتو" الإسباني: "أعتقد أنني أعرف هل سأشارك في الكلاسيكو أم لا، ولكني سأترك الأمر كمفاجأة".

وجاءت كلمة مفاجأة لتوحي بإمكانية مشاركة الفتى الشاب في الكلاسيكو المرتقب الذي يغيب فيه عن البارسا أسماء مهمة أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب الوسط غافي.

ومن جانبه لن يكون النمساوي ديفيد ألابا ظهير الريال متاحاً سواء ضد يوفنتوس أو في صدام الكلاسيكو المرتقب يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في ملعب سانتياغو برنابيو.

وخرج ألابا مصاباً في مواجهة خيتافي بسبب آلام في عضلة البطن مما سيغيبه من 7 إلى 10 أيام عن الملاعب ومن ثم لن يتواجد ضد برشلونة.

وجاء ذلك بعد خضوع ألابا لفحوصات أظهرت معاناته من إجهاد شديد في عضلة باطن القدم اليمنى.

يذكر أن قائمة مصابي ريال مدريد تضم كذلك الألماني أنطونيو روديغير والفرنسي فيرلاند ميندي ودانييل كارفخال وكلهم في الخط الخلفي.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
Play
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
04:00 | 2025-10-22
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
Play
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
Play
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
Play
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
Play
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
03:07 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
Play
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
Play
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
11:19 | 2025-10-20
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
Play
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
11:15 | 2025-10-20
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
Play
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
Play
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
