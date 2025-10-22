ما موقف مصابي ريال مدريد في الكلاسيكو؟

وسقط 4 مرات ضد برشلونة الموسم الماضي في والكأس والسوبر المحلي وبنتائج كبيرة منها 4-0 و5-2 إلى جانب 4-3 و3-2.ومن جانبه يأمل مدرب ريال أن يعتمد على أكبر عدد من نجومه خلال لقاء حيث يتم العمل حالياً على تقييم حالة المصابين.ويأمل ريال مدريد في عدم خروج الفريق بإصابات جديدة اليوم الأربعاء خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا.ومن جانبه لا يزال دين هويسن مدافع الفريق المتألق خارج حسابات ريال مدريد في مباراة لكن هناك آمال بلحاقه بمواجهة البارسا التي إن لعبها ستكون أول في مسيرته.وأوضح هويسن في تصريحات لبرنامج "إيل تشيرينغيتو" الإسباني: "أعتقد أنني أعرف هل سأشارك في أم لا، ولكني سأترك الأمر كمفاجأة".وجاءت كلمة مفاجأة لتوحي بإمكانية مشاركة الفتى الشاب في الكلاسيكو المرتقب الذي يغيب فيه عن البارسا أسماء مهمة أبرزها ولاعب الوسط غافي.ومن جانبه لن يكون النمساوي ظهير متاحاً سواء ضد يوفنتوس أو في صدام الكلاسيكو المرتقب يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في ملعب سانتياغو برنابيو.وخرج ألابا مصاباً في مواجهة خيتافي بسبب آلام في عضلة البطن مما سيغيبه من 7 إلى 10 أيام عن الملاعب ومن ثم لن يتواجد ضد برشلونة.وجاء ذلك بعد خضوع ألابا لفحوصات أظهرت معاناته من إجهاد شديد في عضلة باطن القدم اليمنى.يذكر أن قائمة مصابي ريال مدريد تضم كذلك الألماني أنطونيو روديغير والفرنسي ودانييل كارفخال وكلهم في الخط الخلفي.