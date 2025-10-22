كشف موقف ليفربول من بيع نجمه محمد صلاح

ويعاني من تراجع ملفت في المستوى مع منذ انطلاق الموسم الحالي حيث لم يسجل إلا 3 أهداف منها ركلة جزاء في 11 مباراة بكافة البطولات.وتعرض ليفربول للخسارة في آخر 4 مباريات على مستوى كافة البطولات بواقع 3 في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا دون أي مساهمة تهديفية للفرعون المصري.ومن جانبه ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني في تقرير له أنه تواصل مع مسؤولين من ليفربول لسؤالهم عن إمكانية بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2026.ويأتي ذلك بعد المطالبات من قبل البعض برحيل الدولي المصري الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه منذ الانتقال إلى أنفيلد في الموسم الحالي.ولكن مصادر ليفربول أكدت عدم وجود أي نية للاستغناء عن محمد صلاح سواء في المقبل أو حتى في صيف 2026 رغم مستواه المتراجع مؤخراٍ.ووقع محمد صلاح عقداً مع ليفربول في أبريل/ نيسان الماضي ليبقى داخل جدران أنفيلد لمدة عامين إضافيين حتى صيف 2027.ويعني هذا الحديث أن ليفربول لا ينوي تحقيق استفادة مالية من الاستغناء عن المصري سواء الآن أو في المستقبل.وارتبط اسم صلاح على مدار السنوات الماضية بالانتقال إلى بعروض من والاتحاد لكنه في النهاية فضل الاستمرار داخل الدوري الأفضل في العالم.ونجح صلاح في الموسم الماضي أن يتوج هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً للمرة الرابعة في مسيرته في إنجاز نادر لم يحققه من قبل إلا الفرنسي أسطورة .