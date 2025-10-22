ميسي يتوج بجائزة جديدة في الدوري الأمريكي

تربع ميسي على عرش الهدافين في مرحلة المجموعات من برصيد 29 هدفًا، في الوقت الذي حل فيه وصيفًا ضمن قائمة أفضل مقدمي التمريرات الحاسمة برصيد 16 تمريرة، وبفارق تمريرة واحدة عن المتصدر أنديرس دريير، مما يعكس الأداء المذهل الذي يقدمه في المسابقة المحلية.حسبما ورد في الموقع الرسمي لنادي " "، تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن شهر أكتوبر من العام الجاري 2025، وهو الشهر الذي شهد إسهامة الأرجنتينية في 10 أهداف مع فريقه، من خلال تسجيل 5 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى، وكل ذلك عبر 3 مباريات فقط.تأتي هذه المساهمات العشرة، لتضع "البرغوث" في المرتبة الثالثة ضمن أفضل سلسلة تهديفية في تاريخ الدوري الأمريكي، علمًا أن متصدر ترتيب هذه القائمة، هو ميسي نفسه برصيد 12 هدفًا حققها خلال الفترة الزمنية من 20 أبريل حتى 4 مايو للعام الماضي 2024.بات ليونيل ميسي ثالث لاعب منذ عام 2005، ينجح في تسجيل 29 هدفًا على الأقل خلال موسم واحد في الدوري الأمريكي، إلى جانب "31" هدفًا في 2018، وكارلوس فيلا "34" هدفًا في 2019، الأمر الذي قاد "البرغوث" لحصد هذا العام.ويُعد معدل ميسي التهديفي البالغ 1.03 هدف في المباراة الواحدة، ثاني أعلى معدل تهديفي في البطولة بعد "1.10" هدف في المباراة الواحدة عام 2019، كما بات ميسي أكثر لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل ثنائية فأكثر في موسم واحد، وتحقق ذلك في 10 مباريات، محطمًا الرقم القياسي الذي يتشارك به ثلاثة لاعبين ويقتصر على 8 مباريات فقط.جدير بالذكر أن هذه المرة هي الثالثة التي يفوز ميسي بجائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي هذا الموسم، والخامسة في مسيرته منذ الانضمام إلى إنتر ميامي عام 2023 بعد انتهاء عقده بصحبة .