هل تبرع رونالدو بمليوني دولار لأطفال غزة؟

وأشارت تقارير إلى أن أبدى تضامنه ودعمه الإنساني لما يعانيه أطفال من أوضاع صعبة، وحرص على تقديم مساهمة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الأطفال وأسرهم في القطاع في ظل الظروف الحالية، بالتبرع بمبلغ مليوني دولار لأطفال غزة لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية.ولكن النجم المخضرم، البالغ من العمر 40 عاما، لم يدل بأي تصريح رسمي يؤكد قيامه بهذا التبرع.، كما أن تقارير أشارت إلى عدم وجود أي مصادر موثوقة تؤكد صحة هذه المزاعم.يذكر أن سيغيب عن مواجهة النصر أمام غوا ، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء على ملعب " "، ضمن دوري أبطال 2 لكرة القدم.