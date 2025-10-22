أبطال آسيا 2.. الزوراء يخسر أمام إستقلال دوشنبه الطاجيكي بهدفين لواحد

بدأ المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكراً عن طريق مهاجمه إبراهيم باداموسي في الدقيقة الرابعة، لكن الرد جاء سريعاً من الفريق الطاجيكي عبر أميربيك دجورابويف الذي أدرك التعادل في الدقيقة 20.وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين حتى تمكن كومولاف من تسجيل هدف الفوز لاستقلال دوشنبه في الدقيقة 84، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر بـ9 نقاط بعد فوزه على جوا ، بينما تجمد رصيد الزوراء عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبقي جوا في ذيل الترتيب دون نقاط.