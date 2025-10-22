أسود الرافدين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بعد فوز مثير على السعودية

وأقيمت المباراة على صالة الأمير نايف في مدينة ، وسط أجواء جماهيرية محتدمة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السعودي في معادلة النتيجة، قبل أن يحسم " " المواجهة في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل منحهم بطاقة التأهل.المنتخب العراقي كان قد استهل في التصفيات بقوة، حيث تغلب في الجولة الأولى على منتخب باكستان بنتيجة كبيرة (8-1)، ثم واصل تألقه بفوز مستحق على تايبيه بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.وبهذا الفوز، تصدر العراق مجموعته التي ضمت السعودية، الصين تايبيه، وباكستان، ليضمن التأهل المباشر إلى نهائيات 2026، التي إليها متصدرو المجموعات إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.