أسود الرافدين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بعد فوز مثير على السعودية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا.. قتلى ومصابون بانفجار داخل مصنع في كوبيسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أسود الرافدين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بعد فوز مثير على السعودية

رياضة

2025-10-22 | 12:48
أسود الرافدين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بعد فوز مثير على السعودية
1,155 شوهد


حجز المنتخب العراقي لكرة الصالات بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2026، بعد فوزه الثمين على نظيره السعودي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والحاسمة من تصفيات المجموعة الرابعة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير نايف في مدينة الدمام السعودية، وسط أجواء جماهيرية محتدمة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم العراق بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السعودي في معادلة النتيجة، قبل أن يحسم "أسود الرافدين" المواجهة في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل منحهم بطاقة التأهل.

المنتخب العراقي كان قد استهل مشواره في التصفيات بقوة، حيث تغلب في الجولة الأولى على منتخب باكستان بنتيجة كبيرة (8-1)، ثم واصل تألقه بفوز مستحق على الصين تايبيه بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

وبهذا الفوز، تصدر العراق مجموعته التي ضمت السعودية، الصين تايبيه، وباكستان، ليضمن التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2026، التي يتأهل إليها متصدرو المجموعات إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ريال مدريد يحسم مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال
16:51 | 2025-10-22
فياريال يشن هجوما على رابطة الليجا
15:39 | 2025-10-22
مواجهة الريال ويوفنتوس.. ألونسو يتسلح بالعائدين وتودور يعتمد على ثنائي
14:43 | 2025-10-22
أبطال آسيا 2.. الزوراء يخسر أمام إستقلال دوشنبه الطاجيكي بهدفين لواحد
12:26 | 2025-10-22
قبيل الكلاسيكو.. قرار يربك حسابات برشلونة
12:18 | 2025-10-22
هل تبرع رونالدو بمليوني دولار لأطفال غزة؟
11:52 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
31.8%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
25.7%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
17.13%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
10.55%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
8.04%
03:40 | 2025-10-22
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:40 | 2025-10-22
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
6.78%
14:40 | 2025-10-21
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
14:40 | 2025-10-21
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
Play
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
09:21 | 2025-10-22
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
Play
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
04:00 | 2025-10-22
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
Play
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
Play
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
Play
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
Play
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
03:07 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
Play
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
Play
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
11:19 | 2025-10-20
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
Play
دور مبعوث ترامب في اطلاق سراح تسوركوف التي كانت مختطفة بالعراق (فيديو)
11:15 | 2025-10-20
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
Play
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.