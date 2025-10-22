مواجهة الريال ويوفنتوس.. ألونسو يتسلح بالعائدين وتودور يعتمد على ثنائي

وشهد تشكيل عودة راؤول أسينسيو وأردا جولر وفينيسيوس جونيور للمشاركة بشكل أساسي، بعد جلوسهم على مقاعد البدلاء في مباراة خيتافي الأخيرة ضمن الجولة التاسعة من ، والتي حسمها الملكي لصالحه بنتيجة 1-0.كما دفع مدرب ريال بالدولي ، في التشكيل الأساسي من بداية المواجهة.أما الكرواتي إيجور تودور، مدرب ، فقد قرر الاعتماد على الثنائي الهجومي كينان يلدز ودوسان فلاهوفيتش.اعتمد ألونسو تشكيل ريال مدريد أمام اليوفي على النحو التالي: - كاريراس - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - - تشواميني - جود بيلينجهام - - إبراهيم دياز - - .كما اعتمد تودور تشكيل يوفنتوس أمام الملكي على النحو التالي: دي جريجوي - فيديريكو كاتي - لويد كيلي - - كوبمينيرز - كالولو - كيفرين تورام - وستون ماكيني - أندريا كامبياسو - كنان يلدز - فلاهوفيتش.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 6 نقاط جمها من انتصارين، بينما يدخل يوفنتوس المواجهة المهمة في المركز الـ 24 برصيد نقطتين من تعادلين.