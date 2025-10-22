فياريال يشن هجوما على رابطة الليجا

وأعلنت رابطة الليجا، أمس الثلاثاء، إلغاء مباراة وبرشلونة التي كان من المقرر إقامتها يوم 21 كانون الأول المقبل، في مدينة الأمريكية.وقال فياريال، في بيان رسمي: "نشعر باستياء عميق من طريقة تعامل رابطة الليجا مع الحدث، فقد طالبنا مرارا بمعلومات عن تفاصيل التنظيم دون أن يتلقى أي رد، قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء المباراة بشكل مفاجئ".وأوضح فياريال: "الرابطة كانت صاحبة فكرة إقامة مباراة رسمية في ، وأن النادي وافق على المشاركة بشرطين أساسيين، الأول أن يخصص العائد المالي لتعويض جماهير فياريال المتضررة من نقل المباراة، والثاني أن لا يحصل أي من الفريقين على مكاسب مالية من الحدث".وتابع: "فياريال التزم بجميع إجراءات التنظيم وانتظر تحركات الرابطة للحصول على الموافقات الرسمية من والاتحادين الأوروبي والدولي، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات واضحة".وأضاف النادي في بيانه: "كان من المقرر عقد اجتماع حاسم يوم الخميس المقبل لتحديد الموقف، وأنه كان سيسحب مشاركته في حال استمرار غياب الضمانات التنظيمية".وكشف البيان: "الرابطة أبلغت إدارة فياريال بإلغاء المباراة عبر مكالمة هاتفية قبل دقائق من مواجهة في دوري أبطال أوروبا، وطُلب من النادي الحفاظ على سرية القرار حتى إعلان مشترك لاحق، لكن بعد وقت قصير، فوجئ النادي ببيان رسمي من رابطة الدوري يعلن إلغاء اللقاء بشكل أحادي، وهو ما اعتبره فياريال تصرفًا غير محترم ويفتقد لأدنى درجات الحس بالمسؤولية".واختتم البيان: "النادي يرى في إقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا فرصة لتوسيع انتشار البطولة عالميًا، لكنه يأسف لعدم قدرة الرابطة على إدارة المشروع بالشكل المطلوب".