ريال مدريد يحسم مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

وتغلب على ضيفه بهدف من دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ57، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس ضمن المجموعة الموحدة، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطتين في المركز الخامس والعشرين.