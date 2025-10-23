بينها أعداد الجماهير.. فيفا يصدر تعليمات مباراة العراق والإمارات في الملحق المونديالي

وذكر الاتحاد في بيان: انه "تم تحديد 36 ألف متفرج للجمهور الإماراتي مقابل 6 آلاف متفرج للجمهور العراقي في مباراة الذهاب".وتابع، انه "تخصيص 59 ألف مقعد لمشجعي المنتخب العراقي مقابل 5 آلاف مقعد لمشجعي المنتخب الإماراتي في مباراة الإياب التي ستقام على ".وأضاف، ان "في حال تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بالإمارات، وتعادلهما في الوقت الأصلي لمباراة الإياب في ، ستُمدد المباراة إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح".وسيبلغ الفائز منهما بمجموع المباراتين الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في وكندا والمكسيك.وتتنافس 6 منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم.