العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط

ووفقاً لما نصت عليه اللوائح المنظمة للتصفيات التمهيدية لبطولة (FIFA 2026™)، فإنه في حال انتهت مباراتا الذهاب والإياب بين والإمارات بالتعادل في مجموع النتيجتين، سيتم إلى الأشواط الإضافية في مباراة الإياب التي ستقام في ، إذ تُعد الأشواط الإضافية جزءاً أساسياً من المباراة الثانية، حيث تُلعب على شوطين مدة كل منهما (15) دقيقة.وفي حال استمرار التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد المنتخب المتأهل، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في قوانين اللعبة.وبيّنت اللائحة أن نظام خروج المغلوب (Knockout) يعتمد على إقامة مباراتين بين كل منتخبين، واحدة على أرضه وأخرى خارجها، على أن يُحدد ترتيب المباراتين من خلال قرعة يجريها (فيفا).ويتأهل إلى الدور اللاحق المنتخب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في مجموع اللقاءين، بينما تُعتمد الأشواط الإضافية وركلات الترجيح وسيلة للفصل في حال استمرار التكافؤ بين الطرفين.ويسعى إلى توحيد إجراءات الحسم وضمان العدالة التنافسية بين المنتخبات المشاركة في الطريق نحو مونديال (2026)، لاسيما أن هذه الآلية أصبحت جزءاً من التعليمات التي تنظم منافسات التصفيات المونديالية المقبلة.