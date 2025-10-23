العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط

الصفحة الرئيسية
2025-10-23 | 03:56
539 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أوضح
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
، الآلية المعتمدة لفضّ التعادل في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى التجمع
القاري
الذي سيمنح مقعداً مباشراً إلى نهائيات
كأس العالم
(2026).
ووفقاً لما نصت عليه اللوائح المنظمة للتصفيات التمهيدية لبطولة
كأس العالم
(FIFA 2026™)، فإنه في حال انتهت مباراتا الذهاب والإياب بين
العراق
والإمارات بالتعادل في مجموع النتيجتين، سيتم
اللجوء
إلى الأشواط الإضافية في مباراة الإياب التي ستقام في
ملعب البصرة الدولي
، إذ تُعد الأشواط الإضافية جزءاً أساسياً من المباراة الثانية، حيث تُلعب على شوطين مدة كل منهما (15) دقيقة.
وفي حال استمرار التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد المنتخب المتأهل، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في قوانين اللعبة.
وبيّنت اللائحة أن نظام خروج المغلوب (Knockout) يعتمد على إقامة مباراتين بين كل منتخبين، واحدة على أرضه وأخرى خارجها، على أن يُحدد ترتيب المباراتين من خلال قرعة يجريها
الاتحاد الدولي
(فيفا).
ويتأهل إلى الدور اللاحق المنتخب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في مجموع اللقاءين، بينما تُعتمد الأشواط الإضافية وركلات الترجيح وسيلة للفصل في حال استمرار التكافؤ بين الطرفين.
ويسعى
الفيفا
إلى توحيد إجراءات الحسم وضمان العدالة التنافسية بين المنتخبات المشاركة في الطريق نحو مونديال (2026)، لاسيما أن هذه الآلية أصبحت جزءاً من التعليمات التي تنظم منافسات التصفيات المونديالية المقبلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
