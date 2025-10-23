قبيل الكلاسيكو المقبل.. كورتوا يهاجم برشلونة

وكان يفترض أن يلتقي برشلونة مع في مباراة بالدوري الإسباني يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول في الأمريكية في ظاهرة فريدة من نوعها.طلب خوض تلك المباراة في بسبب أزماته الاقتصادية وحاجته لجني المال من رحلة للولايات المتحدة الأمريكية كانت ستفيده على مستوى الأرباح والتسويق.وبعد رفض من وعدد من أندية تم رفض مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا بسبب أمور تتعلق بمسألة التنظيم.وعن هذا الإلغاء تحدث الذي سبق له الهجوم على المقترح في تصريحات بعد الفوز 1-0 على في دوري أبطال أوروبا: "أنا راضٍ. لم يكن من المنطقي القيام بذلك دون شفافية، لأن المباريات يجب أن تُقام على أرضنا، كما ذكرتُ بالأمس. إنه أمرٌ بديهي".وأكمل: "إذا طُبّق هذا القرار مستقبلًا، فيجب على جميع الأندية التصويت معًا، يجب أن يكون الجميع مؤيدًا".ولم يسلم برشلونة من تلميحات كورتوا من خلال الإشارة إلى أزمات الاقتصادية مع اللعب المالي النظيف.وعن هذا علق: "اللعب المالي النظيف أمر جيد، لكن في النهاية، تبيع العديد من الأندية أفضل لاعبيها للامتثال".وأكمل حديثه عن البارسا: "ليس من الطبيعي أن تُحقق الفرق في سبتمبر معجزاتٍ بتسجيل لاعبين، هذا هو أول ما يجب تغييره وتحسينه، هذا هو هدف فترة ما قبل الموسم، هناك أمور أخرى لتحسين صورتك".