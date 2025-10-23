منتخب البليارد والسنوكر العراقي يحقق المركز الأول عربياً

وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية أن "تتويج جاء بعد سلسلة من الانتصارات المميزة التي قدمها لاعبوه في منافسات والسنوكر الفردية والزوجية، حيث تألق اللاعبون، فراس كامل وعلي ومحمد قصي بأداء عالٍ مكنهم من تحقيق الأوسمة الملونة متفوقين بمجموع الذهب ليعلنوا خطف المركز الأول بجدارة".من جانبه ثمن رئيس للبليارد والسنوكر، عبدالعال، الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس ، مؤكداً ان "هذا الإنجاز جاء بعد جهود متواصلة وتعاون مشترك بين واتحاد البليارد والسنوكر لتذليل جميع الصعاب التي تواجه اللاعبين".وأضاف أن "هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي ينعكس على اللاعبين في جميع البطولات خلال السنوات الأخيرة".