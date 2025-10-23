الصفحة الرئيسية
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
منتخب البليارد والسنوكر العراقي يحقق المركز الأول عربياً
رياضة
2025-10-23 | 06:07
السومرية نيوز
– رياضة
حقق
المنتخب الوطني
للبليارد والسنوكر، إنجازاً عربياً جديداً بعد فوزه بالمركز الأول وحصوله على
ثمانية
أوسمة بواقع خمسة ذهب وواحد فضة وبرونزيين في
البطولة العربية
التي أقيمت في مدينة العلمين بمحافظة
الإسكندرية
في جمهورية
مصر
، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية.
وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية أن "تتويج
العراق
جاء بعد سلسلة من الانتصارات المميزة التي قدمها لاعبوه في منافسات
البليارد
والسنوكر الفردية والزوجية، حيث تألق اللاعبون، فراس كامل وعلي
جليل
ومحمد قصي بأداء عالٍ مكنهم من تحقيق الأوسمة الملونة متفوقين بمجموع الذهب ليعلنوا خطف المركز الأول بجدارة".
من جانبه ثمن رئيس
الاتحاد العراقي
للبليارد والسنوكر،
شمس الدين
عبدالعال، الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
، مؤكداً ان "هذا الإنجاز جاء بعد جهود متواصلة وتعاون مشترك بين
اللجنة الأولمبية
واتحاد البليارد والسنوكر لتذليل جميع الصعاب التي تواجه اللاعبين".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي ينعكس على اللاعبين في جميع البطولات خلال السنوات الأخيرة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
منتخب البليارد والسنوكر العراقي
يحقق المركز الأول عربياً
