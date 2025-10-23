Alsumaria Tv
البث المباشر
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول

رياضة

2025-10-23 | 07:19
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول
460 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

وجاءت تصريحات سلوت بعد فوز ليفربول الساحق على إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث قال لموقع Anfield Index: "محمد صلاح يستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام. ما يقدمه من التزام فني واحترافية داخل وخارج الملعب يجعله مثالًا يحتذى به في كرة القدم الحديثة".



وأضاف أن صلاح يتفوق بوضوح على منافسه المغربي أشرف حكيمي، بفضل أرقامه ومساهماته المستمرة مع الفريق على مدار الموسم.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى وجود حالة من الاستياء داخل معسكر ليفربول، بعد أن قرر سلوت إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة تقريبًا، قبل أن يُشركه في الدقائق الأخيرة.

وأثار هذا القرار استغراب الجماهير، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خبرته الهجومية، حتى في مباراة كان الفوز فيها شبه محسوم.

وأدى تصرف صلاح على منصّته الذي تزامن مع غيابه عن التشكيلة الأساسية — إلى تكهنات واسعة بشأن وجود خلافات داخلية، رغم أن لا طرفًا أكد ذلك رسميًّا.

ويُنظر إلى خطوة اللاعب المصري على أنها رسالة رمزية قد تعكس إحباطه من قلة مشاركته أو من قرارات فنية لا يراها منصفة، في وقت يسعى فيه لتعزيز فرصه في الفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي.

ويُعدّ هذا التطور مثيرًا للانتباه في ظل العلاقة القوية التي جمعت صلاح بجماهير ليفربول على مدار السنوات الماضية، والتي جعلت منه أيقونة في النادي، بل وواحدًا من أكثر لاعبيه تأثيرًا في العصر الحديث.
