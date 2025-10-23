محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول

وأضاف أن صلاح يتفوق بوضوح على منافسه ، بفضل أرقامه ومساهماته المستمرة مع الفريق على مدار الموسم.ويأتي هذا التصريح في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى وجود حالة من الاستياء داخل معسكر ، بعد أن قرر سلوت إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة تقريبًا، قبل أن يُشركه في الدقائق الأخيرة.وأثار هذا القرار استغراب الجماهير، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خبرته الهجومية، حتى في مباراة كان الفوز فيها شبه محسوم.وأدى تصرف صلاح على منصّته الذي تزامن مع غيابه عن التشكيلة الأساسية — إلى تكهنات واسعة بشأن وجود خلافات داخلية، رغم أن لا طرفًا أكد ذلك رسميًّا.ويُنظر إلى خطوة اللاعب المصري على أنها رسالة رمزية قد تعكس إحباطه من قلة مشاركته أو من قرارات فنية لا يراها منصفة، في وقت يسعى فيه لتعزيز فرصه في الفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي.ويُعدّ هذا التطور مثيرًا للانتباه في ظل العلاقة القوية التي جمعت صلاح بجماهير ليفربول على مدار السنوات الماضية، والتي جعلت منه أيقونة في النادي، بل وواحدًا من أكثر لاعبيه تأثيرًا في العصر الحديث.