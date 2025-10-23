أزمة برشلونة قبل الكلاسيكو.. غياب محتمل لنجم خط الوسط

وينتظر أن يحرم برشلونة من خدمات العديد من لاعبيه الأساسيين في ، وهم المهاجم البولندي المخضرم ، والإسباني ، ومواطنه الحارس خوان غارسيا، بالإضافة إلى الحارس الألماني أندريه ، ولاعب خط الوسط الإسباني غافي، وهو الثنائي الذي سيتواصل غيابهما لفترة طويلة.تحدثت صحيفة "Sport" الكتالونية عن حدوث في مركز تدريبات برشلونة، صباح اليوم الخميس، بسبب عدم قدرة الدولي الهولندي دي يونغ على التدرب مع الفريق تحضيرا لمواجهة الكلاسيكو أمام .وحسب ذات المصدر فإن دي يونغ وصل إلى المدينة الرياضية، ولكنه حصل على الموافقة الطبية لمغادرة التدريبات، والعودة إلى منزله بسبب المرض، دون تحديد طبيعة المرض الذي يعاني منه نجم خط الوسط الهولندي.وبالإضافة إلى دي يونغ، شهدت تدريبات برشلونة، استمرار غياب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والذي لم يشارك في المباراة الأخيرة لفريقه أمام أولمبياكوس اليوناني بسبب معاناته من مشكلة معوية.وقبل 3 أيام من الكلاسيكو، سيواصل عشاق الفريق الكتالوني مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة إذا ما كان نجم برشلونة دي يونغ، سيتمكن من المشاركة في الكلاسيكو، شأنه في ذلك شأن زميله المدافع كريستنسن.وعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لدي يونع، كشف نفس المصدر أن تدريبات برشلونة، صباح اليوم الخميس، عرفت مشاركة الثنائي البرازيلي رافينيا والإسباني في المران بأكمله، وهو ما سيريح المدرب فليك كثيرا، ويمنحه الفرصة للاعتماد عليهما في الكلاسيكو.ويأمل المدرب فليك الذي سيغيب عن الكلاسيكو من على خط التماس بسبب العقوبة المسطة عليه للاستفادة من خدمات أبرز لاعبيه أمام ريال ، لمساعدته على تحقيق الفوز أمام الغريم التقليدي، والذي لم يفز عليه ولا مرة، وخسر أمامه في 4 مباريات كاملة بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.