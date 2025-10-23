أزمة برشلونة قبل الكلاسيكو.. غياب محتمل لنجم خط الوسط

وينتظر أن يحرم برشلونة من خدمات العديد من لاعبيه الأساسيين في الكلاسيكو
، وهم المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي
، والإسباني داني أولمو
، ومواطنه الحارس خوان غارسيا، بالإضافة إلى الحارس الألماني أندريه تير شتيغن
، ولاعب خط الوسط الإسباني غافي، وهو الثنائي الذي سيتواصل غيابهما لفترة طويلة.
تحدثت صحيفة "Sport" الكتالونية عن حدوث حالة طوارئ
في مركز تدريبات برشلونة، صباح اليوم الخميس، بسبب عدم قدرة الدولي الهولندي دي يونغ على التدرب مع الفريق تحضيرا لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد
.
وحسب ذات المصدر فإن دي يونغ وصل إلى المدينة الرياضية، ولكنه حصل على الموافقة الطبية لمغادرة التدريبات، والعودة إلى منزله بسبب المرض، دون تحديد طبيعة المرض الذي يعاني منه نجم خط الوسط الهولندي.
وبالإضافة إلى دي يونغ، شهدت تدريبات برشلونة، استمرار غياب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والذي لم يشارك في المباراة الأخيرة لفريقه أمام أولمبياكوس اليوناني بسبب معاناته من مشكلة معوية.
وقبل 3 أيام من الكلاسيكو، سيواصل عشاق الفريق الكتالوني مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة إذا ما كان نجم برشلونة دي يونغ، سيتمكن من المشاركة في الكلاسيكو، شأنه في ذلك شأن زميله المدافع كريستنسن.
وعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لدي يونع، كشف نفس المصدر أن تدريبات برشلونة، صباح اليوم الخميس، عرفت مشاركة الثنائي البرازيلي رافينيا والإسباني فيران توريس
في المران بأكمله، وهو ما سيريح المدرب فليك كثيرا، ويمنحه الفرصة للاعتماد عليهما في الكلاسيكو.
ويأمل المدرب فليك الذي سيغيب عن الكلاسيكو من على خط التماس بسبب العقوبة المسطة عليه للاستفادة من خدمات أبرز لاعبيه أمام ريال مدريد
، لمساعدته على تحقيق الفوز أمام الغريم التقليدي، والذي لم يفز عليه ولا مرة، وخسر أمامه في 4 مباريات كاملة بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.