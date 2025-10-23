محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول

وجاءت هذه الخطوة بعد مباراة فريقه أمام آينتراخت الألماني، التي انتهت بفوز 5-1 في دوري أبطال أوروبا، حيث بقي صلاح على دكة البدلاء معظم اللقاء وشارك لمدة 16 دقيقة فقط.وأثارت تصرفات صلاح تساؤلات عديدة بين مشجعي النادي، إذ اعتبرها البعض ردّ فعل غاضبًا على الانتقادات التي طالته بعد المباراة، حيث اتهمته الجماهير بالأنانية وتراجع المستوى، بينما رأى آخرون أن ما قام به قد يكون إشارة إلى رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.وتترقب جماهير "الريدز" الموقف الرسمي للنادي واللاعب وسط تكهنات متزايدة حول مستقبل صلاح في "أنفيلد".