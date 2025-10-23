الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544807-638968333664315243.jpg
ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028
رياضة
2025-10-23 | 12:21
179 شوهد
جدد
نادي إنتر ميامي
المنافس في
الدوري الأمريكي
، اليوم الخميس، عقد النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
حتى عام 2028.
ونشر النادي فيديو يظهر
ميسي
وهو يوقع العقد الجديد في
ملعب الفريق
، حيث سينضم إليه بشكل رسمي في موسم 2026.
وجاء هذا الإعلان لينهي حالة الغموض حول مستقبل قائد منتخب
الأرجنتين
البالغ من العمر 38 عاماً، بعدما كان عقده الأصلي سينتهي في 2025.
وانضم ميسي إلى
إنتر ميامي
في عام 2023 بصفقة انتقال حر بعد رحيله عن
باريس سان جيرمان
الفرنسي، ونجح في تسجيل 71 هدفاً إلى جانب تقديم 37 تمريرة حاسمة خلال 82 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق.
وقاد ميسي فريقه للفوز بلقب
كأس الدوري الأمريكي
في 2023، إضافة إلى درع الجماهير في 2024، ما يعكس تأثيره الكبير في النادي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي
05:24 | 2025-09-18
ميسي يضع بندا غريبا في عقده الجديد مع ميامي
16:44 | 2025-08-05
رسميا.. ياسين بونو يجدد عقده مع الهلال حتى 2028
17:46 | 2025-10-16
ميسي يقود إنتر ميامي إلى الأدوار الاقصائية في الدوري الأمريكي (فيديو)
04:00 | 2025-09-25
ميسي
انتر ميامي
الأرجنتيني ليونيل ميسي
كأس الدوري الأمريكي
باريس سان جيرمان
الدوري الأمريكي
نادي إنتر ميامي
ليونيل ميسي
ملعب الفريق
إنتر ميامي
محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول
09:54 | 2025-10-23
أرنولد يبدأ تقييم شامل للاعبين قبل إعلان قائمة العراق لمواجهتي الإمارات
08:09 | 2025-10-23
أزمة برشلونة قبل الكلاسيكو.. غياب محتمل لنجم خط الوسط
07:33 | 2025-10-23
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول
07:19 | 2025-10-23
منتخب البليارد والسنوكر العراقي يحقق المركز الأول عربياً
06:07 | 2025-10-23
درجال يرد على الشائعات: لا استقالة ولا تدخل بعمل المدرب غراهام أرنولد
04:46 | 2025-10-23
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
30.53%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
دوليات
28.43%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.36%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
9.52%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
7.65%
03:40 | 2025-10-22
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:40 | 2025-10-22
صندوق النقد الدولي يكشف تقريرا حول الوضع الاقتصادي في العراق
اقتصاد
7.51%
05:07 | 2025-10-22
صندوق النقد الدولي يكشف تقريرا حول الوضع الاقتصادي في العراق
05:07 | 2025-10-22
حريق يلتهم منزلاً في منطقة الكرادة.. الدفاع المدني تدخل
09:19 | 2025-10-23
شكل الـ"لاندكروزر" تغير من شدة الضربة.. حادث كارثي يوقع ضحايا في البصرة
08:22 | 2025-10-23
إسرائيل تنفذ غارات جوية عنيفة في البقاع اللبناني (فيديو)
06:15 | 2025-10-23
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
09:21 | 2025-10-22
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
04:00 | 2025-10-22
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
بالفيديو.. السوداني يتناول العشاء مع المواطنين في أبو نؤاس
03:07 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21
