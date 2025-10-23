ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028

ونشر النادي فيديو يظهر وهو يوقع العقد الجديد في ، حيث سينضم إليه بشكل رسمي في موسم 2026.وجاء هذا الإعلان لينهي حالة الغموض حول مستقبل قائد منتخب البالغ من العمر 38 عاماً، بعدما كان عقده الأصلي سينتهي في 2025.وانضم ميسي إلى في عام 2023 بصفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفرنسي، ونجح في تسجيل 71 هدفاً إلى جانب تقديم 37 تمريرة حاسمة خلال 82 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق.وقاد ميسي فريقه للفوز بلقب في 2023، إضافة إلى درع الجماهير في 2024، ما يعكس تأثيره الكبير في النادي.