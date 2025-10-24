العراق يصدر موقفا بشأن قرار إسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن إدانةِ الشديدة لمصادقة كنيست الكيان الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفّةِ الغربيّةِ المحتلّةِ والمستوطناتِ غيرِ القانونيّة، في خطوةٍ تُعَدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ ولقراراتِ مجلسِ الأمنِ ذاتِ الصِّلة، ومساسًا مباشراً بحقوقِ الشَّعب الفلسطيني المشروعة".وأكدت ان "هذه الإجراءاتَ التوسعية تُقوِّضُ فرصَ الاستقرار وتُكرِّسُ واقعَ الاحتلال والاستيطان، بما يُهدِّدُ الأمنَ والاستقرار في المنطقة بأسرها"، مجددة "موقفَها الثابتَ والداعمَ للقضيّةِ الفلسطينيّة، وحقَّ الشعبِ الفلسطينيِّ في تقريرِ مصيرِه وإقامةِ دولتِه المستقلّةِ، وعاصمتِها القدسُ الشّريف".ودعت الوزارة "المجتمعَ الدوليَّ إلى تحمّلِ مسؤوليّاتِه القانونيّةِ والإنسانيّة، والوقوفِ بحزمٍ أمام سياساتِ العدوانِ والتوسّعِ التي تنتهجُها سُلطاتُ الاحتلال بحقِّ الشعبِ الفلسطينيّ، كما تُدينُ الانتهاكاتِ المستمرّةَ التي تُمارسُها هذه السلطات ضدَّه".