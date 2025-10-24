اليوم.. انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق

وستقام المباراة على في عند الساعة 6 مساءً، وستنقل المواجهة على الرياضية وستكون منقولة على قناة الكأس 2 القطرية.ويتصدر أربيل جدول ترتيب فرق بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على كل من صاحب المركز الثاني وديالى ثالثاً.ويأتي في المركز الرابع خامساً برصيد 9 نقاط لكل منهما بفارق الاهداف.