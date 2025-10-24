كلاسيكو المليارات.. أغلى 10 لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة

ويحتل صدارة ترتيب بعد مرور 9 جولات برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب.ورغم أن المواجهة لن تكون حاسمة في مشوار التتويج بلقب إلا أن مواجهة تتسم دائماً بالضغوط على اللاعبين لتقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز.ووفقًا لموقع "Transfermarkt"، يمتلك ريال ، حاليًا، 4 نجوم تقدر قيمتهم بأكثر من 100 مليون يورو في فريقهم مقارنة بنجمين بارزين في برشلونة، ما يجعل القيمة التسويقية لمواجهة الكلاسيكو تقدّر بالمليارات.وفيما يلي أغلى 10 لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة من حيث القيمة التسويقية:1- الإسباني (برشلونة) 200 مليون يورو2- الإنجليزي (ريال مدريد) 180 مليون يورو3- الفرنسي (ريال مدريد) 180 مليون يورو4- البرازيلي (ريال مدريد) 150 مليون يورو5- الإسباني (برشلونة) 140 مليون يورو6- الأوروغوياني (ريال مدريد) 130 مليون يورو7- البرازيلي رافينيا (برشلونة) 90 مليون يورو8- الإسباني باو كوباسي (برشلونة) 80 مليون يورو9- البرازيلي (ريال مدريد) 80 مليون يورو10- الفرنسي أوريلين تشاوميني (ريال مدريد) 75 مليون يورو