يامال يشعل الكلاسيكو بتصريح ناري: "الريال يسرق المباريات"

وهاجم بسخرية خلال ظهوره مع الإعلامي "إباي " عبر برنامج "Chup Chup " إن يسرق أغلب مبارياته وذلك بعد أن طلب منه يانوس الإجابة عن سؤال ما إذا كان خصمهم يوم الأحد يفوز بفضل الحكام.وقال جمال: "نعم ريال مدريد يسرقون ثم يشتكون، هذا ما يفعلونه الأمر معلوم 100%".واعتبر كثير من المتابعين أن تصريحات لامين جمال تضمنت استفزازات صريحة لجماهير ريال مدريد وللنادي من شأنها أن تجعل مباراة " " أكثر إثارة وصخبا وتنافسا.ويواجه ريال مدريد المتصدر برصيد 24 نقطة غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني هذا الموسم (22 نقطة) يوم الأحد القادم على ملعب " " ضمن منافسات الجولة العاشرة من " ".