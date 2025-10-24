أغرب بطاقة صفراء في كرة القدم.. لاعب يحصل عليها وهو على نقالة!

الصفحة الرئيسية
2025-10-24 | 06:45
10 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
شهدت مباراة
أستون فيلا
الإنجليزي أمام مضيفه جو أهيد إيجلز الهولندي (1-2) ضمن الجولة الثالثة من
الدوري الأوروبي
موقفا غريبا وغير معتاد في عالم كرة القدم.
الحادثة وقعت في أول 15 دقيقة، عندما اضطر الطاقم الطبي لإخراج المدافع الألماني جيريت نوبر على نقالة بعد تدخل عنيف على لامار بولارد لاعب
أستون فيلا
.
الغريب أن نوبر تلقى بطاقة صفراء أثناء مغادرته الملعب على النقالة، بسبب نفس التدخل.
الحكم فيليب غلوفا اكتفى بالإنذار الأصفر بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، رغم أن بعض المراقبين رأوا أن نوبر كان يمكن أن يطرد بسبب شدة المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزيمة كانت الأولى لأستون فيلا في
الدوري الأوروبي
هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على
بولونيا
الإيطالي وفينورد الهولندي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
