أغرب بطاقة صفراء في كرة القدم.. لاعب يحصل عليها وهو على نقالة!

الحادثة وقعت في أول 15 دقيقة، عندما اضطر الطاقم الطبي لإخراج المدافع الألماني جيريت نوبر على نقالة بعد تدخل عنيف على لامار بولارد لاعب .الغريب أن نوبر تلقى بطاقة صفراء أثناء مغادرته الملعب على النقالة، بسبب نفس التدخل.الحكم فيليب غلوفا اكتفى بالإنذار الأصفر بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، رغم أن بعض المراقبين رأوا أن نوبر كان يمكن أن يطرد بسبب شدة المخالفة.تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزيمة كانت الأولى لأستون فيلا في هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على الإيطالي وفينورد الهولندي.