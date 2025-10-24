أغرب بطاقة صفراء في كرة القدم.. لاعب يحصل عليها وهو على نقالة!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أغرب بطاقة صفراء في كرة القدم.. لاعب يحصل عليها وهو على نقالة!

رياضة

2025-10-24 | 06:45
أغرب بطاقة صفراء في كرة القدم.. لاعب يحصل عليها وهو على نقالة!
10 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شهدت مباراة أستون فيلا الإنجليزي أمام مضيفه جو أهيد إيجلز الهولندي (1-2) ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي موقفا غريبا وغير معتاد في عالم كرة القدم.

الحادثة وقعت في أول 15 دقيقة، عندما اضطر الطاقم الطبي لإخراج المدافع الألماني جيريت نوبر على نقالة بعد تدخل عنيف على لامار بولارد لاعب أستون فيلا.
الغريب أن نوبر تلقى بطاقة صفراء أثناء مغادرته الملعب على النقالة، بسبب نفس التدخل.
الحكم فيليب غلوفا اكتفى بالإنذار الأصفر بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، رغم أن بعض المراقبين رأوا أن نوبر كان يمكن أن يطرد بسبب شدة المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزيمة كانت الأولى لأستون فيلا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على بولونيا الإيطالي وفينورد الهولندي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أول كلاسيكو لـ"ألونسو " مدرباً.. إليكم سجل مواجهاته ضد برشلونة عندما كان لاعباً
07:19 | 2025-10-24
صدمة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو
06:59 | 2025-10-24
يامال يشعل الكلاسيكو بتصريح ناري: "الريال يسرق المباريات"
04:45 | 2025-10-24
كلاسيكو المليارات.. أغلى 10 لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة
04:23 | 2025-10-24
ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي
04:14 | 2025-10-24
اليوم.. انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق
03:29 | 2025-10-24
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
46.26%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
15.32%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
قد تكون لأبن السماوة &quot;حسين الجياشي&quot;.. العثور على جثة غريق في دجلة
13.09%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
&quot;صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم&quot;.. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
10.21%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
7.91%
04:02 | 2025-10-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:02 | 2025-10-23
أسعار الدولار في التعاملات المسائية
7.22%
09:49 | 2025-10-22
أسعار الدولار في التعاملات المسائية
09:49 | 2025-10-22
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. كارثة على طريق البتيرة في ميسان
Play
بالفيديو.. كارثة على طريق البتيرة في ميسان
05:16 | 2025-10-24
بالفيديو.. القبض على متهم بالسرقة باستخدام "التنويم المغناطيسي"
Play
بالفيديو.. القبض على متهم بالسرقة باستخدام "التنويم المغناطيسي"
05:14 | 2025-10-24
حريق يلتهم منزلاً في منطقة الكرادة.. الدفاع المدني تدخل
Play
حريق يلتهم منزلاً في منطقة الكرادة.. الدفاع المدني تدخل
09:19 | 2025-10-23
شكل الـ"لاندكروزر" تغير من شدة الضربة.. حادث كارثي يوقع ضحايا في البصرة
Play
شكل الـ"لاندكروزر" تغير من شدة الضربة.. حادث كارثي يوقع ضحايا في البصرة
08:22 | 2025-10-23
إسرائيل تنفذ غارات جوية عنيفة في البقاع اللبناني (فيديو)
Play
إسرائيل تنفذ غارات جوية عنيفة في البقاع اللبناني (فيديو)
06:15 | 2025-10-23
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
Play
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
09:21 | 2025-10-22
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
Play
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
04:00 | 2025-10-22
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
Play
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
Play
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
Play
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.