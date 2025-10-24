صدمة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

الصحيفة أشارت إلى أن البرازيلي رافينيا غاب عن تدريبات برشلونة اليوم الجمعة، بعدما تراجع في عملية تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، التي تعرض لها في نهاية شهر سبتمبر، مما يجعل مشاركته في محل شك كبير.رغم أن مشاركته كأساسي كانت شبه مستبعده نظرًا لابتعاده عن المباريات لمدة شهر ، فإن غيابه عن الحصة التدريبية الجماعية اليوم يزيد الغموض حول إمكانية ظهوره في اللقاء المرتقب.