رافينيا لن يشارك مع برشلونة في كلاسيكو الأحد

وكان رافينيا قد استأنف التدريبات قبل يومين فقط، لكن حالته الصحية تدهورت مجدداً، ما سيحرمه من المشاركة في أهم مواجهات الموسم حتى الآن. ويأتي غيابه ليشكّل خسارة فنية كبيرة للمدرب ، خاصة في ظل افتقاد الفريق أيضاً لخدمات الحارس غارسيا والهداف .ويأمل برشلونة حامل اللقب في تعويض غياباته واستعادة توازنه أمام ، الذي يدخل اللقاء متصدراً الترتيب بقيادة نجمه الجديد ، الساعي إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز وإنهاء سلسلة التفوق الكتالوني التي استمرت طوال مواجهات الموسم الماضي.