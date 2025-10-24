الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
رافينيا لن يشارك مع برشلونة في كلاسيكو الأحد
رياضة
2025-10-24 | 08:15
182 شوهد
تلقى
نادي برشلونة
ضربة موجعة قبل مواجهة غريمه التقليدي
ريال مدريد
في
الكلاسيكو
المرتقب الأحد ضمن الجولة العاشرة من
الدوري الإسباني
، بعد تأكد غياب الجناح البرازيلي رافينيا عن المباراة بسبب وعكة صحية ألمّت به عقب عودته مؤخراً من إصابة طويلة.
وكان رافينيا قد استأنف التدريبات قبل يومين فقط، لكن حالته الصحية تدهورت مجدداً، ما سيحرمه من المشاركة في أهم مواجهات الموسم حتى الآن. ويأتي غيابه ليشكّل خسارة فنية كبيرة للمدرب
هانز فليك
، خاصة في ظل افتقاد الفريق أيضاً لخدمات الحارس غارسيا والهداف
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
.
ويأمل برشلونة حامل اللقب في تعويض غياباته واستعادة توازنه أمام
ريال مدريد
، الذي يدخل اللقاء متصدراً الترتيب بقيادة نجمه الجديد
كيليان مبابي
، الساعي إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز وإنهاء سلسلة التفوق الكتالوني التي استمرت طوال مواجهات الموسم الماضي.
مقالات ذات صلة
موقف مشاركة رافينيا وتوريس ضد ريال مدريد
06:21 | 2025-10-20
إسرائيل: لن نشارك بقمة شرم الشيخ في غزة
09:43 | 2025-10-12
برشلونة يحدد ملعبه لمواجهة ريال سوسيداد الأحد المقبل
13:36 | 2025-09-23
محافظ كربلاء بشأن حادثة المجسر: لن نتهاون مع أي تقصير
18:36 | 2025-09-07
الحشد الشعبي يتوج بطلاً للعرب في بطولة الجودو
09:44 | 2025-10-24
أول كلاسيكو لـ"ألونسو " مدرباً.. إليكم سجل مواجهاته ضد برشلونة عندما كان لاعباً
07:19 | 2025-10-24
صدمة جديدة لبرشلونة قبل الكلاسيكو
06:59 | 2025-10-24
أغرب بطاقة صفراء في كرة القدم.. لاعب يحصل عليها وهو على نقالة!
06:45 | 2025-10-24
يامال يشعل الكلاسيكو بتصريح ناري: "الريال يسرق المباريات"
04:45 | 2025-10-24
كلاسيكو المليارات.. أغلى 10 لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة
04:23 | 2025-10-24
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
محليات
26.36%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
22.44%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.07%
04:02 | 2025-10-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:02 | 2025-10-23
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
رياضة
13.81%
03:56 | 2025-10-23
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
03:56 | 2025-10-23
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.81%
05:07 | 2025-10-23
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
05:07 | 2025-10-23
بعد الارتفاع القياسي للذهب.. هل حان وقت البيع في العراق أم فرصة الشراء قائمة؟
اقتصاد
8.51%
09:53 | 2025-10-23
بعد الارتفاع القياسي للذهب.. هل حان وقت البيع في العراق أم فرصة الشراء قائمة؟
09:53 | 2025-10-23
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
عراقي يشيد بـ"أناقة" الدعايات الانتخابية في أربيل: "تريدلك أخو خيته يخلي اللافتة بالجزرة"
08:48 | 2025-10-24
بالفيديو.. كارثة على طريق البتيرة في ميسان
05:16 | 2025-10-24
بالفيديو.. القبض على متهم بالسرقة باستخدام "التنويم المغناطيسي"
05:14 | 2025-10-24
حريق يلتهم منزلاً في منطقة الكرادة.. الدفاع المدني تدخل
09:19 | 2025-10-23
شكل الـ"لاندكروزر" تغير من شدة الضربة.. حادث كارثي يوقع ضحايا في البصرة
08:22 | 2025-10-23
إسرائيل تنفذ غارات جوية عنيفة في البقاع اللبناني (فيديو)
06:15 | 2025-10-23
حادث سير يتسبب بازدحام مروري على طريق بغداد–المحمودية
09:21 | 2025-10-22
الخريف يبدأ من زاخو.. أمطار غزيرة تزين المدينة الشمالية (فيديو)
04:00 | 2025-10-22
السامرائي يفتتح مشروع "شارع 100" في سامراء
11:58 | 2025-10-21
بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات
05:13 | 2025-10-21
