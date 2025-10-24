وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ ، أن " FIFA اختار رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم نائبا لرئيس اللجنة التي ضمت أعضاء من عموم ".وأضاف، أن "هذا الاختيار جاء بعد الأعمالِ المهمة التي أدارها لكرة القدم في فترةِ عمله الماضية، إذ نُفِذت العديدُ من الأعمالِ، منها تحقيقُ الإنجازاتِ لمختلفِ المنتخبات، والقفزات النوعية التي منها الحوكمةُ الإلكترونية، وإعادةُ إقامةِ الدوراتِ التدريبيّة للمدربين والحكام، وورشُ العمل ودوري المُحترفين، وتطبيق الكثيرِ من المناهج والبرامج، واستضافة البطولات على الصعيدين الإقليميّ والعربيّ".