الكشف عن موقف ليفربول بعد حذف صلاح بيانات الفريق

قام بعد ان جلس على مقاعد البدلاء وشارك في اخر 16 دقيقة من مباراة فريقه امام مضيفه بحذف صورته الشخصية بقميص من منصاته الاجتماعية، واستبدلها بصور له مع ابنتيه وكيان.وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر موقع "GIVEMESPORT" أن الشخصيات المؤثرة داخل أنفيلد لا تشعر بأي قلق تجاه ما حدث، مؤكدًا أن صلاح لا يزال عنصرا أساسيا في خطط المدرب الهولندي ، وأن العلاقة بين الطرفين مستقرة تماما.وأكد رومانو أن النادي لا يرى أي مؤشرات سلبية من وراء خطوة صلاح بحذف بياناته المرتبطة بليفربول من حساباته في "X" و"إنستغرام"، مشددا على أن الإدارة تدعمه وتثق به رغم تراجع مستواه النسبي مؤخرا.وقال رومانو في تقريره: "لا توجد أي مشاعر سلبية. محمد صلاح لا يزال جزءا أساسيا من الفريق والمشروع. ربما لا يمر بأفضل فتراته، لكن ليفربول يواصل دعمه الكامل. لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".وختم رومانو تقريره بالتأكيد على أن الإدارة لا تخطط لبيع صلاح في الوقت الحالي، وأن سلوت يعتبره ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في مساعيه للحفاظ على لقب الدوري، رغم الجدل الذي أثاره تصرف اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.