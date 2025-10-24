الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544887-638969352352912237.jpeg
الكشف عن موقف ليفربول بعد حذف صلاح بيانات الفريق
رياضة
2025-10-24 | 16:39
168 شوهد
كشف تقرير صحفي عن موقف إدارة
ليفربول
من تصرف نجمه
محمد صلاح
الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حذف النجم المصري كل الإشارات الخاصة بالنادي من حساباته.
قام
محمد صلاح
بعد ان جلس على مقاعد البدلاء وشارك في اخر 16 دقيقة من مباراة فريقه امام مضيفه
اينتراخت فرانكفورت
بحذف صورته الشخصية بقميص
ليفربول
من منصاته الاجتماعية، واستبدلها بصور له مع ابنتيه
مكة
وكيان.
وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر موقع "GIVEMESPORT" أن الشخصيات المؤثرة داخل أنفيلد لا تشعر بأي قلق تجاه ما حدث، مؤكدًا أن صلاح لا يزال عنصرا أساسيا في خطط المدرب الهولندي
آرني سلوت
، وأن العلاقة بين الطرفين مستقرة تماما.
وأكد رومانو أن النادي لا يرى أي مؤشرات سلبية من وراء خطوة صلاح بحذف بياناته المرتبطة بليفربول من حساباته في "X" و"إنستغرام"، مشددا على أن الإدارة تدعمه وتثق به رغم تراجع مستواه النسبي مؤخرا.
وقال رومانو في تقريره: "لا توجد أي مشاعر سلبية. محمد صلاح لا يزال جزءا أساسيا من الفريق والمشروع. ربما لا يمر بأفضل فتراته، لكن ليفربول يواصل دعمه الكامل. لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".
وختم رومانو تقريره بالتأكيد على أن الإدارة لا تخطط لبيع صلاح في الوقت الحالي، وأن سلوت يعتبره ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في مساعيه للحفاظ على لقب الدوري، رغم الجدل الذي أثاره تصرف اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
صلاح
ليفربول
اينتراخت فرانكفورت
محمد صلاح
آرني سلوت
فرانكفورت
ام محمد
صلاح ب
فرانك
