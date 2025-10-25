ميسي يقترب من معادلة رقم رونالدو بعدد الأهداف

شهدت المباراة تألقاً كبيراً كالعادة من النجم ، الذي وقّع على الهدفين الأول والثالث لفريقه في الدقيقتين 19 و90+6، فيما أحرز تاديو أليندي الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 62، بينما سجّل هدف الوحيد في الدقيقة 90+11.رفع بعد هدفيه في شباك ناشفيل رصيده من الأهداف في مسيرته الاحترافية إلى 891 هدفاً، ليصبح على بُعد تسعة أهداف فقط من الوصول إلى الهدف رقم 900.وفي عمر 38 عاماً و122 يوماً، وخلال 1131 مباراة، تجاوز ميسي غريمه (البالغ 39 عاماً و89 يوماً وخاض 1220 مباراة) ليصبح أصغر وأسرع لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى حاجز 890 هدفاً، محققاً ذلك بعدد مباريات أقل من بـ 89 مباراة