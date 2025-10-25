اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه نظيره العماني ودياً استعداداً لتصفيات آسيا

وستقام المباراة على ملعب الرياضي عند الساعة 6:15 مساء، فيما تجرى المباراة الثانية الثلاثاء المقبل في التوقيت والمكان نفسيهما.وتأتي هاتان المباراتان في سياق استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الإقليمية المقبلة، وتهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، واختبار التشكيلة قبل الاستحقاقات الرسمية المنتظرة.وكان رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم قد اتصل أمس الجمعة، برئيسِ وفدِ منتخب الشباب عضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ أكد خلاله تهيئةَ وتسهيل مهمة منتخبنا في المرحلة المقبلة، واستعداد الاتحاد لتقديم كل أنواع الدعم من أجل رفع اسم في تصفيات دون 20 عاماً.