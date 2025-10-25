قبل الكلاسيكو.. بيلينغهام يتوعد برشلونة: "لن نكرر أخطاء الماضي"

وقال بيلينجهام في تصريحات للموقع الرسمي لريال : "أشعر أنني في حالة رائعة وسعيد جدًا، وأخيرًا عدت إلى أرض الملعب. في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف، ثم أمام خيتافي ويوفنتوس، بدأت أشعر بتحسن واضح وبأنني أقترب من مستواي الحقيقي. أنا قوي وإيجابي، وربما في أفضل حالة بدنية منذ فترة طويلة. أنا مستعد لتقديم كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على الفوز ومواصلة الزخم الذي صنعه زملائي أثناء غيابي. أتمنى أن أواصل اللعب بشكل جيد، وأن أستمتع بالمباريات وأحقق الانتصارات".وأوضح النجم الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا، وفقاً لصحيفة "آس" ، أنه بدأ يستعيد مستواه تدريجيًا بعد العملية التي أجراها في الكتف منتصف يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه "أقرب إلى مستواه الطبيعي" وأكثر استعدادًا لتحديات الفترة المقبلة.وعن استعدادات الفريق للمباراة، قال بيلينجهام: "الأسابيع الماضية كانت مفعمة بالحماس بالنسبة لنا كفريق. نريد أن نحافظ على الزخم الإيجابي الذي بنيناه في المباريات الأخيرة وننقله إلى هذه المواجهة".أما عن مفاتيح الفوز على برشلونة، فقد تحدث الدولي الإنجليزي بوعي تكتيكي لافت، موضحًا أن: "الجزء الأهم يتعلق بإدارة المباراة ولحظاتها والعواطف والتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق. في الموسم الماضي، عندما كنا نتأخر في بعض المباريات، تأثرنا كثيرًا وسمحنا للمباراة بالانفلات من أيدينا. الآن علينا أن نبقى متوازنين ذهنيًا طوال 90 دقيقة. نحن نعرف جيدًا كيف يلعبون، ونعرف ما نريد أن نفعله نحن. المفتاح الحقيقي هو في التعامل الجيد مع الأمور الأخرى: الأعصاب، الضغط، الأجواء… هذه التفاصيل قد تصنع الفرق".أكد بيلينجهام أن لا يُقاس فقط بثلاث نقاط، بل بتأثيره النفسي على الفريق بأكمله، قائلًا: "الجميع يدرك أن الأهداف والانتصارات في هذه المباريات تعني أكثر، لأنها تجهزك نفسيًا وذهنيًا لبقية الموسم. عندما تعرف أنك قادر على هزيمة أكبر منافسيك على اللقب، فإن ذلك يمنحك الثقة لتقديم موسم كبير. شعرت بذلك في موسمي الأول، ونريد أن نشعر به مجددًا، ولهذا الفوز مهم جدًا".وتحدث بيلينجهام بشغف عن أجواء ملعب برنابيو، الذي سيحتضن الكلاسيكو المرتقب، قائلاً: "إنه أمر مذهل. لا يوجد ملعب أفضل من البرنابيو لخوض مباراة كبيرة. عشت هذا الشعور مرات عديدة، لكنك لا تعتاد عليه أبدًا. في كل مرة تدخل فيها إلى أرض الملعب تشعر بقشعريرة عندما ترى التيفو وتسمع الهتافات. تعرف أنك أمام ليلة كبيرة. نتمنى أن نرد على تلك الطاقة الهائلة التي يمنحنا إياها جمهورنا".