اللاعب العراقي سجاد حمزة يتأهل إلى نصف نهائي "المواي تاي"

وحصل سجاد حمزة على (8.47) نقطة، وضعته في المركز الثالث من بين ثماني دول مشاركة، بعد أن قدم عرضاً أظهر فيه مهارات عالية نالت إعجاب الحاضرين.في المقابل، ودّع اللاعب قاسم منافسات البطولة للفئة العمرية (14-15) عاماً، باحتلاله المركز الخامس بمجموع (8.07) نقطة، من مجموع ثماني دول شاركت في فعالية "واي كرو".يُذكر أن لعبة "واي كرو" هي إحدى فعاليات ، وهي عبارة عن حركات تقليدية وإحماء تُؤدى قبل النزال لإعداد الجسم والعقل للمباراة القادمة، وتعود جذورها إلى العصور القديمة.